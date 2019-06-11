الشطرنج يدشن مشاركاته الخارجية بالمنطقة الآسيوية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

تبدأ منتخباتنا الوطنية للشطرنج في التجهيز للمشاركات الخارجية خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يشارك لاعبونا ولاعباتنا في 10 بطولات قارية وعربية وعالمية، وتبدأ المشاركات ببطولة المنطقة الآسيوية للرجال والسيدات، التي تقام خلال الفترة من 18 إلى 27 يونيو الجاري في الأردن، وفي نفس التوقيت يشارك لاعبونا في بطولة مدارس آسيا خلال الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجاري، في أوزبكستان على أن تكون المشاركة الثالثة في بطولة آسيا للشباب خلال الفترة من 30 يونيو إلى 9 يوليو المقبل في إندونيسيا، بجانب بطولة المدن الآسيوية التي تقام في بنجلاديش خلال الفترة من 9 إلى 18 يوليو المقبل.

مشاركة

وتتجه بوصلة البطولات إلى بطولة العرب الفردية للفئات السنية من 6 إلى 20 سنة، للذكور والإناث، والتي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 27 يوليو المقبل، في المملكة الأردنية الهاشمية. كما وافق الاتحاد على المشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 8 و10 و12 سنة، والتي ستقام في الصين خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 2 ديسمبر المقبلين، وتعود منتخباتنا للمشاركة في بطولة آسيا الغربية للناشئين خلال الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر المقبل بالهند.

بطولة

ويشارك الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في بطولة العالم التي ستقام في سبتمبر المقبل في روسيا وهي البطولة التي تأهل لها بعد الفوز بالبطولة العربية بدبي، وبعدها يشارك المنتخب في بطولة العالم للناشئين تحت 14 و16 و18 سنة، خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، بالهند، تليها بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 سنة خلال الفترة من 14 إلى 26 أكتوبر المقبل، بالهند، وتختتم بطولات 2019 بالمشاركة في بطولة العرب للرجال والسيدات بالجزائر خلال شهر ديسمبر المقبل.

حرص

وأكد حسين خلفان الشامسي أمين عام اتحاد الشطرنج، أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على أن يشارك في جميع البطولات الخارجية على المستوى العالمي والقاري والعربي من أجل رفع مستوى اللاعبين واللاعبات وزيادة تصنيفهم بالإضافة إلى أن الهدف الأسمى هو تحقيق النتائج الإيجابية والفوز بالميداليات ورفع علم الدولة في هذه المحافل الخارجية، ولعل ما يقوم به الاتحاد من مسابقات وأنشطة على المستوى المحلي على مدار الموسم الهدف منها هو تجهيز اللاعبين واللاعبات لهذه البطولات بالشكل الذي يضع الشطرنج الإماراتي في المقدمة.

كما نوه، إلى أن هذا الكم من البطولات لا يشارك فيه لاعبو المنتخب فقط بل هناك بطولات تشارك فيها الأندية منها بطولة المدن الآسيوية، وهو ما يعني أن قاعدة المشاركة خارجياً لن تقتصر على لاعبي المنتخب بل لاعبو الأندية أيضا موضحاً أن هناك معسكرات داخلية وخارجية استعداداً للبطولات كما سيكون هناك معسكر للاعبة روضة السركال قبل مشاركتها في بطولة العالم للناشئين.