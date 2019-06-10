حشر بن مكتوم: التنس شهد نقلة نوعية مميزة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، على النجاح البارز الذي تم تحقيقه خلال الموسم الحالي، والذي شهد نقلة نوعية مميزة في جميع الجوانب التنظيمية والتنافسية، وذلك ضمن فقرات الخطة الاستراتيجية المرسومة من قبل مجلس الإدارة، كما أثنى رئيس الاتحاد على ارتفاع المستوى الفني الذي شهدته المنافسات، إضافة إلى التعاون المثمر مع الاتحادين الآسيوي والدولي للتنس، والذي أسفر عن مبادرات جديدة، تنظم للمرة الأولى، ومنها توقيع مبادرة تنس الصغار، والتي تعد ثمرة جهود مجلس الإدارة في دعم نشر اللعبة بين صفوف المواطنين في الأعمار الفتية، والنجاح المبهر تنظيمياً وتنافسياً لبطولة آسيا تحت 14 سنة «الفئة الأولى»، وحظيت بإشادة من قبل الاتحاد الآسيوي، وتضمنت مشاركة لاعبين ولاعبات من الإمارات، وهو ما يعد نجاحاً لافتاً للنظر، إضافة إلى التنظيم المثمر لدوري الفتيات تحت 16 سنة، والذي ينظم للمرة الأولى أيضاً، وما أسفرت عنه بطولات اكتشاف المواهب للأعمار تحت 8 و10 سنوات للمرة الأولى أيضاً، من نماذج مميزة للاعبين ولاعبات مواطنين ومواطنات، يمكنهم أن يأخذوا طريقهم للنجاح مستقبلاً، ما يكشف عن فكر سليم للجنة الفنية للاتحاد، بتطبيق رؤيته المستقبلية.

وبدوره، أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس، أحمد عبد الملك أهلي، أن الموسم الحالي، وانطلاقاً من المردودين الفني والتنظيمي، يعد الأفضل على مستوى جميع المواسم الماضية، من عدة عوامل إدارية وفنية، تم اعتمادها والتركيز على تنفيذها بدقة متناهية، شكلت العمود الرئيس للنقلة النوعية للمكاسب العامة للتنس في الإمارات، موضحاً أن الوسط الرياضي في الدولة، أصبح على يقين كامل أن الانطلاقة الحقيقية لتنس الإمارات، قد بدأت استناداً لما يشهده في الوقت الحاضر من نشاط مكثف، خلاف في الفترة الماضية.

كما عبر نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس، عن سعادته وأعضاء مجلس الإدارة، لروح الفريق الواحد، والتعاون المثمر الذي مهد لتحقيق النقلة النوعية التي تشهدها أسرة تنس الإمارات في الوقت الحاضر، والتي فاقت التصورات.