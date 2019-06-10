أستراليا فخورة بـ«بارتي» بطلة رولان غاروس

المصدر: Ⅶ سيدني - أ ف ب

حيّت أستراليا بطلتها الجديدة أشلي بارتي، التي أحرزت لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، ضمن الغراند سلام، ووصفتها بالأسطورة.

وباتت بارتي أول لاعبة أسترالية تحرز لقب البطولة الفرنسية منذ مارغرين كورت، قبل 46 عاماً، بفوزها على التشيكية الشابة ماركيتا فاندروسوفا 6-1 و6-3 في المباراة النهائية.

وسارع رياضيو أستراليا إلى تهنئة بارتي (23 عاماً)، وغردت نجمة كرة القدم الأسترالية، سامانتا كير، التي ستقود منتخب بلادها في نهائيات كأس العالم للسيدات في فرنسا «نعم لقد فعلتها. تهانينا». أما نجم منتخب الركبي في أستراليا، آدم أشلي كوبر، والذي أظهر دعمه لبارتي طوال البطولة، فذكر على موقعه على تويتر «نعم!!! إلى الأمام بارتي! إنك أسطورة حقاً». وانضمت بارتي إلى ثلاث نجمات أستراليات، سبق أن توجن بطلات في رولان غاروس، وهن، بالإضافة إلى كورت، إيفون غولاغونغ كاولي وليزلي بوري. كما باتت بارتي، بفضل إنجازها، أول لاعبة أسترالية تحرز لقباً كبيراً منذ سامانتا ستوسور، في بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية عام 2011.