نادال.. ملك التنس

المصدر: Ⅶ باريس- أ ف ب

عزز الإسباني رافائيل نادال رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولة رولان الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتتويجه أمس للمرة الثانية عشرة والثالثة توالياً، بفوزه على وصيفه في العام الماضي النمساوي دومينيك تييم 6-3، 5-7، 6-1، و6-1.

وأصبح نادال أول لاعب في التاريخ (بين الرجال والسيدات، في عصر الاحتراف أو ما قبله)، يحرز لقب بطولة كبرى واحدة 12 مرة، متفوقاً على الأسترالية مارغريت كورت التي توجت بلقب بطولة أستراليا 11 مرة، علماً بأنها تحمل الرقم القياسي المطلق في عدد ألقاب البطولات الكبرى لدى اللاعبات (24 موزعة ما بين ما قبل عصر الاحتراف وما بعده).

ورفع «الماتادور» الإسباني الذي أتم في الثالث من يونيو الحالي عامه الثالث والثلاثين، رصيده في بطولات الغراند سلام إلى 18 لقباً، بفارق اثنين فقط عن حامل الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر الذي سقط أمامه في الدور نصف النهائي في رولان غاروس، وأثبت أنه بلا منازع «ملك» البطولة الفرنسية وملاعبها الترابية، بتحقيقه فوزه الـ93 في 95 مباراة خاضها على الملاعب الباريسية.

وقال نادال «الفوز مجدداً هنا هو حلم يتحقق، لحظة مذهلة. عندما لعبت للمرة الأولى هنا في 2005 (أحرز اللقب)، لم أعتقد أنني سأكون ألعب هنا حتى 2019 هذا أمر مميز جداً بالنسبة إلي».

وفي مواجهة تييم المصنف رابعاً، والذي سبق له الفوز على نادال أربع مرات على الملاعب الترابية، أثبت الإسباني المصنف ثانياً علو كعبه لاسيما بعدما خسر المجموعة الثانية بصعوبة، ليشن هجوماً بلا هوادة على منافسه في المجموعتين الثالثة والرابعة، ويسمح له بالفوز بشوط واحد فقط في كل منهما، في مباراة استغرقت ثلاث ساعات ودقيقة واحدة.

وقال نادال «أريد أن أهنئ دومينيك. أشعر بالأسف لأنه يستحق أن يفوز أيضا لكن لديه كل فرصة ممكنة في المستقبل. لديه موهبة استثنائية في الرياضة وأريد أن أشجعه من أجل المستقبل».

من جهته رد النمساوي البالغ من العمر 25 عاماً «الأمر صعب جداً. قدمت كل ما لدي خلال الأسبوعين الماضيين»، متوجهاً إلى نادال بالقول «رافا، أحسنت. أنت بطل مذهل وأسطورة في هذه الرياضة».