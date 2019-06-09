رؤية جديدة لسباقات الدراجات في 2020

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

أكد عبد الكريم الزرعوني، رئيس اللجنة الفنية باتحاد الدراجات، أن الموسم الجديد سيشهد رؤية فنية جديدة ونقلة نوعية للسباقات التي ينظمها الاتحاد على مدار موسم 2019 - 2020 والتي ستنعكس بصورة إيجابية على مستوى اللاعبين واللاعبات وظهور نخبة جديدة من اللاعبين المتميزين من مختلف الفئات الذين سيجدون الفرصة للانضمام للمنتخبات الوطنية.

خبرة

وأشار الزرعوني، إلى أن اللجنة الفنية التي تضم نخبة من الكوادر التي تملك الخبرة ستبحث في اجتماعها القادم العديد من المقترحات المقدمة من الأندية والرؤية الجديدة التي تم إعدادها للسباقات والبرنامج المقترح لأنشطة الموسم تمهيداً لعرضه على المدربين والفنيين في الاجتماع الذي سيعقد قبل انطلاق الموسم للتعرف على وجهات النظر والآراء الفنية المختلفة للوصول للشكل النموذجي للموسم الجديد قبل رفعه لمجلس الإدارة لاعتماده.

تركيز

كما أوضح، رئيس اللجنة الفنية باتحاد الدراجات، أن اللجنة الفنية ستضع في الاعتبار المشاركات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، وسيكون التركيز في بداية الموسم بتنظيم سباقات المضمار التي تتزامن مع قرب مشاركة منتخباتنا في البطولة العربية للمضمار التي ستقام في مصر، وستكون السباقات خير إعداد للاعبين واللاعبات.