«فيكتوري تيم» ينشر روح التسامح في إيطاليا

المصدر: Ⅶ روما - البيان الرياضي

لم يكن فوز فريق فيكتوري تيم بالمركز الأول في منافسات فئة واقف جي بي 1 عبر حامل اللقب العالمي المتسابق النمساوي كيفين رايتيرر وانفراده بصدارة الترتيب، الحدث الأبرز في منافسات جائزة إيطاليا الكبرى للدراجات المائية -الجولة الثانية من بطولة العالم 2019، والتي اختتمت مؤخراً في سواحل مدينة أولبيا التي تقع في جزيرة ساردينيا على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

وسجلت المنافسات حادثة فريدة من نوعها تعزز نشر رسالة التسامح في عام التسامح بدولة الإمارات، وذلك أثناء فعاليات الجولة وتحديداً المرحلة الثانية عندما تعرض متسابق فيكتوري على متن دراجته رقم 90 إلى حادث اصطدام مع منافسه المباشر على صدارة الفئة البلجيكي بوش كونتين سقط على أثرها منذ اللفة الأولى، ليتحامل على نفسه حينها ويتأخر إلى المركز الرابع والعشرين، ومن ثم يتقدم رويداً رويداً حتى وصل إلى المركز الثاني بعد عشرين دقيقة من التنافس الشرس والقتال.

وتجسد عدد من الصور التي التقطتها عدسات المصورين المحترفين والذين يغطون إحداث بطولة العالم، مدى الروح الرياضية التي يتمتع بها نجم فريق فيكتوري تيم وحامل اللقب العالمي المتسابق النمساوي كيفين رايتيرر، والذي حرص على تحية زميله رغم إحداث البداية المثيرة مجسداً صورة رائعة من صور التسامح.