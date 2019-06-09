الزعابي يحصد فضية مونديال القوة البدنية

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

أحرز فيصل الغيص الزعابي لاعب منتخب الإمارات بالقوة البدنية الميدالية الفضية لوزن 90 كيلوغراماً في بطولة العالم للقوة البدنية، والتي اختتمت أمس في السويد بمشاركة 66 دولة، بينما أحرز لاعب المنتخب الكندي ادفنسون توماس المركز الأول وتفوق الزعابي على لاعب منتخب السويد غارسيا غابريل والذي حل بالمركز الثالث، لينجح بذلك منتخب القوة البدنية من إضافة انجاز جديد للإمارات حيث تعد الميدالية العالمية الثانية للزعابي على التوالي بعد أن أحرز ذهبية النسخة الماضية في المونديال.

من جانبه، عبر الزعابي عن سعادته للفوز بالميدالية الفضية، كما تقدم بالشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي للدعم الكبير الذي تلقاه خلال الفترة الأخيرة.