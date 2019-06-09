إسماعيل إبراهيم يدير أولى مبارياته في أمم الطائرة

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

أدار حكمنا الدولي للكرة الطائرة، إسماعيل إبراهيم، بنجاح أول من أمس، أولى مبارياته في الأسبوع الثاني من دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال، والمقامة حالياً في اليابان، وكانت بين منتخبي البرازيل وإيران. وحقق فيها المنتخب البرازيلي فوزاً صعباً بنتيجة 3-2، بنتائج أشواط 23-25 و25-16 و21-25 و33-31 و15-10، ونجح إسماعيل الذي أدار المباراة كحكم أول، بالوصول بالمباراة إلى بر الأمان، رغم قوة اللقاء.

ومن المقرر أن يعود إسماعيل إلى الدولة بعد غد، على أن يغادر إلى سلوفينيا الشهر المقبل، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة التحدي للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 3 إلى 7 يوليو، وهي البطولة التي لم يحدد بشكل نهائي المنتخبات المشاركة فيها.