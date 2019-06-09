دان مارتن يقود فريق الإمارات في «دو دوفين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد فريق الإمارات للمشاركة في سباق كريتيريوم دو دوفين بفرنسا، بتشكيلة متميزة يقودها الدراج دان مارتن. ويعد هذا السباق بمثابة سباق تمهيدي لجولة فرنسا، حيث يضم ثماني مراحل؛ مرحلتين جبليتين قاسيتين، وثلاث مراحل على طرق هضبية وعرة تضم مسافات تسلق مصنفة، ومرحلتين مستويتين تناسبان الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، فضلاً عن سباق الأفراد ضد الزمن على مسافة تبلغ 26.1 كم.

وقال مارتن: «أستمتع دائماً بالمشاركة في سباق دوفين، حيث نستعد فيه لخوض جولة فرنسا من خلال خوض سباقات على الطرق الفرنسية ضد دراجين متميزين. كانت فترة التدريب مثمرة وأتمتع بمعنويات عالية، ولكن لا يمكنني معرفة مدى إمكاناتي لأنني لم أخض سباقاً منذ سباق لييج، ومع ذلك فإنني أسعى إلى تقديم أداء طيب، وسأواصل تعزيز قدراتي قبيل جولة فرنسا.».