«الإمارات للدراجات» يسير بخطى ثابتة في الجولة العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تمكن فريق الإمارات للدراجات من تحقيق نتائج مميزة خلال مشاركاته في بطولات النصف الأول من عام 2019 أكد خلالها على أن الفريق يسير وفق الأهداف والاستراتيجية الموضوعة للمنافسة على الألقاب واعتلاء منصات التتويج.

وقدم فريق الإمارات للدراجات نتائج جيدة خلال جولة إيطاليا أولى الجولات الثلاث الكبرى التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات؛ حيث تمكن فيرناندو جافيريا من تحقيق الفوز في أول أسبوع من الجولة، وذلك بفوزه المميز في مرحلتين من جولة سان خوان في يناير 2019، وفوزه في مرحلة من طواف الإمارات في فبراير، وانضمامه إلى منصة التتويج في عدد من سباقات اليوم الواحد وسباقات المراحل خلال الجزء الأول من الموسم.

كما تمكن زميله فاليريو كونتي من انتزاع صدارة التصنيف العام والاحتفاظ بالقميص الوردي للمرة الأولى في تاريخ فريق الإمارات خلال طواف إيطاليا، إذ تمكن كونتي من الاحتفاظ بالقميص الوردي خلال ست مراحل متتالية من الجولة، وذلك قبل أن يتخلى عن القميص في المرحلة 12 من الجولة لصالح زميله يان بولانك.

وبعد انطلاق جولة إيطاليا بيوم واحد، شاركت تشكيلة أخرى من فريق الإمارات بقيادة تادي بوجاتشار في جولة أمجن في كاليفورنيا، والتي أقيمت على مدى سبعة أيام على مسارات يبلغ طولها الإجمالي 1200 كم. وتمكن الدراج السلوفيني من تعزيز مركزه في التصنيف العام خلال الجولة قبل أن يحل أولاً في المرحلة السادسة من الجولة ويتصدر التصنيف العام متقدماً بفارق 16 ثانية عن أقرب منافسيه. ويمثل فوز بوجاتشار بلقب الجولة أول فوز لفريق الإمارات في سباقات الجولة العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات.