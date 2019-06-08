المواقع الأمريكية تبرز فوز «فيكتوري 3» في ميسوري

المصدر: ميسوري - البيان الرياضي

أبرزت المواقع المتخصصة في الزوارق السريعة وسباقات الإثارة والمتعة انتصار زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي في جائزة بحيرة اوزاكس الكبرى للزوارق السريعة - الجولة الثانية من بطولة العالم 2019- والتي استضافتها ولاية ميسوري الأمريكية في الأول من شهر يونيو الجاري

ونقل عدد من المواقع هناك مثل (سبيد اون زي واتر) و(باور بووت نيشين) و(ليك اكسبو)، والتي تخدم مجال الرياضات البحرية ورياضة الزوارق السريعة خبر الفوز التاريخي لزورق فيكتوري في سباق الفئة الأولى.

حيث عانق زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي انتصاره الأول في البطولة العالمية أمام المنافسين الكبار في الفئة الأولى، وخاصة زورق الفريق الأمريكي العريق مس غيكو 113 بقيادة الأمريكي جيمس شيبارد والبريطاني المخضرم ستيف كرتيس، وكذلك الزورق الاسترالي الإيطالي 222 أوف شور بقيادة الاسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتيلا.

وأبهر أمراء البحار سفراء رياضة الإمارات في زورق فيكتوري 3 الجمهور الأمريكي العريض الذي تابع المنافسات في موقع الحدث وعبر قنوات التلفزة المحلية هناك، حيث كان انتصار أبناء الإمارات الحدث الأبرز في التجمع الرياضي البحري الكبير .

والذي جمع أكثر من 50 فريقاً تنافسوا على ألقاب فئات مختلفة من بينها الفئة الأولى التي شارك في منافساتها سفراء الإمارات في فريق الفيكتوري تيم إضافة إلى فئات سوبر كات وبي 1 ويوبر ستوك وفي اكستريم وسوبر في اكستريم وبرو ستوك في وبي 1 سوبر ستوك والفئات 2 و3 و4 و5 و6.

ومنح هذا الفوز الكبير والذي جاء على حساب الزورق الأمريكي الأشهر عالمياً مس غيكو 113 والفريق الاسترالي الإيطالي 222 أوف شور زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي الطائر سالم العديدي وعيسى آل علي صدارة الترتيب العام بجدارة، معززاً موقفه في الترتيب العام بفارق جيد على منافسيه، متطلعاً لحسم اللقب العالمي الجديد في حلته الجديد خلال الجولات المتبقية والتي تشمل أربع محطات مرتقبة في ساراسوتا (فلوريدا) وسانت كلير وميتشغان ومايرس (فلوريدا).

إنجاز

vمن جانبه أكد بطلنا العالمي السابق محمد سيف المري مشرف عام المتسابقين في مؤسسة الفيكتوري تيم أن الانتصار الذي تحقق في ولاية ميسوري الأمريكية يعد إنجازاً تاريخياً لأنه الأول الذي يسجل في بطولة العالم للزوارق السريعة بشكلها الجديد بإشراف وتنظيم مؤسسة (بي 1) الجهة المروجة لسوبر ستوك العالمية وتحت مظلة الاتحاد الأمريكي للزوارق السريعة - ا ب ب ا - وبمحركات ميركوري 1100 حصان.

وأشاد مشرف عام المتسابقين في مؤسسة الفيكتوري تيم بجهود مجلس إدارة الفيكتوري تيم برئاسة حريز المر محمد بن حريز وتوفيرهم الفرصة لأبطالنا الشباب أمثال الثنائي الرائع سالم العديدي وعيسى آل علي لإبراز ما اكتسبوه من خبرات ومهارات مكنتهم من قبل من الفوز في بطولة العالم للزوارق السريعة - اكس كات - عام 2017 في تحدٍ جديد هو الفئة الأولى وأين في البطولة العالمية في أمريكا،.

والتي تجمعهم حالياً بجيل صاحب خبرة شاركت أمامهم شخصياً في إحدى السنوات في الفريق النرويجي التركي (زابو ريسينيغ 91) والفريق الاسترالي - الإيطالي (222 أوف شور) والزوارق الأمريكي (مس غيكو 113) و(لوكاس 77).

وقال المري الذي رافق الفريق في رحلاته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى ولاية ميسوري أن الفوز يعد صعباً بكل المقاييس لأنه جاء في ظروف يعيشها الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي للمرة الأولى رغم ظهورهم في البطولات الأمريكية منذ العام الماضي، والسبب أن الزورق شارك في جائزة بحيرة اوزاكس للمرة الأولى في ولاية ميسوري، ولم يعتد من قبل على مثل هذه الأجواء ورغماً عن ذلك كانت الغلبة لأمراء البحار الذين أثبتوا أنهم على قدر التحدي الكبير.

وأشار بطلنا السابق محمد المري أن هناك ظروفاً ومعاناة عاشها الأبطال قبل خوض السباق الرئيس في الجولة الثانية من بطولة العالم تمثلت في ظروف الطيران.

حيث وصلوا إلى الوجهة الأخيرة من لحظة التحرك من دانة الدنيا دبي وحتى ولاية ميسوري في 30 ساعة، ورغم الإرهاق وعدم إجراء التجارب إلا في يوم السباق لأسباب تتعلق بأمور تنظيمية وإدارية استطاعوا بإصرارهم التغلب على كل هذه الظروف والوصول إلى منصة التتويج محققين المركز الأول.

تاريخ

تعد البطولة العالمية للزوارق السريعة في الولايات المتحدة واحدة من أعرق البطولات في رياضة الزوارق السريعة حول قارات العالم، خاصة بعد إطلاقها بحلة جديدة منذ شهر مايو الماضي بسباق الجولة الأولى في شاطئ كوكو بيتش بإشراف وتنظيم مؤسسة (بي 1) الجهة المروجة لسوبر ستوك العالمية، وتحت مظلة الاتحاد الأمريكي للزوارق السريعة.