ورشة تناقش تحوّل الرياضات الإلكترونية إلى استثمار

المصدر: دبي - خالد المهيري

نظمت شركة «تي جي مينا» بالتعاون مع جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية ورشة عمل حملت عنوان «فهم اللعبة» بمشاركة عدد كبير من لاعبي الرياضات الإلكترونية والمهتمين بعالم الرياضات الإلكترونية.

وناقشت ورشة العمل عدداً من القضايا الخاصة بهذا العالم الرياضي الجديد، أهمها كيفية تحويل الرياضات الإلكترونية إلى استثمار مالي عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة والنفسية والابتعاد عن التوتر أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية خاصة في البطولات الكبرى.

وأكد محمد تركستاني النجم السعودي السابق للعبة «وور كرافت» وأحد مؤسسي شركة «تي جي مينا» في تصريح لـ «البيان الرياضي»، أن الهدف من الورشة هو تعليم اللاعبين كيفية استغلال مواهبهم وقدراتهم في الرياضات الإلكترونية وتحويلها إلى مصدر مالي مهم، ضاربا المثل بـ «نينجا» أحد أشهر الاعبين ، والذي استطاع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي استقطاب الملايين من المتابعين له.