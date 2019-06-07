«سوبر شوداون» في السعودية اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تعود عروض منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE» إلى المملكة العربية السعودية، إذ يستضيف ملعب الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، عرض «سوبر شوداون»، بمشاركة عدد كبير من نجوم المصارعة الحرة.

وستتوجه الأنظار نحو النزال التاريخي بين النجمين الأسطوريين أندرتيكر وغولدبيرغ، في مواجهة هي الأولى من نوعها في تاريخ المصارعة. كما سيشمل العرض مواجهة من العيار الثقيل، تجمع كلاً من تربل إتش وراندي أورتن، بالإضافة إلى نزال «باتل رويال»، بمشاركة 50 نجماً من نجوم المصارعة.

وهذه المرة الثالثة التي تنظم فيها «WWE» مهرجاناً عالمياً في المملكة العربية السعودية، إذ شهد العام الماضي تنظيم اثنين من أقوى المهرجانات في تاريخ المصارعة الحرة في الشرق الأوسط، وهما «أعظم رويال رامبل» و«جوهرة التاج».