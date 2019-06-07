سيدات النصر.. ملكات كرة اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

سجّلت سيدات اليد بنادي النصر رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ اللعبة للجنس اللطيف بهذا الموسم بعد أن سيطرن على جميع بطولات الموسم 2018/‏‏2019 بحصولهن على الأربع بطولات وهي «الدوري العام.

وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبطولة سيدات اليد في بطولة زايد الرمضانية وبطولة التسامح الرمضانية بمدينة العين»، ويحسب لبنات القلعة الزرقاء هذا الإنجاز الأول من نوعه بتاريخ اللعبة على مستوى الجنس اللطيف لهذا الفريق الذي لم يمض على تكوينه سوى سنتين، أكدن حضوراً قوياً وكسرن احتكار فريق سيدات الجزيرة لهذه اللعبة والذي استمر على مدار 7 سنوات.

مشوار

كانت بداية مشوار الإنجاز بفوز فريق سيدات اليد بنادي النصر ببطولة الدوري العام بهذا الموسم والذي شهد مشاركة 4 فرق، وحسم الفريق البطولة بالمباراة الفاصلة مع فريق سيدات الجزيرة حامل اللقب على مدار 7 سنوات، وجاء الإنجاز الثاني بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة والذي شهد مشاركة 3 فرق، بالفوز بالعلامة الكاملة.

واللقب الثالث بمشاركة فريق النصر بمنافسات كرة اليد للسيدات في بطولة زايد الرمضانية في العاصمة أبوظبي خلال شهر رمضان المبارك بحصولهن على المركز الأول، واستمرت أفراح القلعة الزرقاء ومن خلال بنات اليد بفوزهن العريض والمنشود ببطولة كرة اليد للسيدات ضمن دورة التسامح الرمضانية والتي أقيمت بدار الزين وشهدت مشاركة 6 فرق من بنات الإمارات والعديد من فرق الجاليات إلى جانب فريقين لسيدات اليد من أندية سلطنة عمان الشقيقة.

تهنئة

من جانبه، وجه عبد الرزاق الهاشمي رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية التهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر، وإلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر بفوز بنات اليد بالقلعة الزرقاء برباعية الموسم وهي الأولى من نوعها بساحات اللعبة بإنجاز يحسب لهذا الفريق الوليد والذي تم تكوينه منذ سنتين، مرجعاً ذلك الإنجاز والذي وصفه بالرائع للرعاية الكريمة من سمو رئيس النادي ورئيس مجلس الإدارة.

ودعم شركة الألعاب بالنادي لجميع فرق الألعاب بالنادي وسيدات اليد من ضمن هذه الفرق ومثلت الحافز الأساسي والدافع الأكبر لاستمرار مسيرة فرق النادي في معظم البطولات التي تتواجد فيها على مستوى البنين والفتيات، مؤكداً الدعم والمتابعة من شركة الألعاب الرياضية بالنادي للوقوف على جهوزية جميع الفرق بتوفير جل سبل النجاح لتحقيق الطموحات المنشودة.

كما وجه الهاشمي الشكر والتقدير مع التهنئة لمشرفة كرة اليد بالنادي نسرين بن علي درويش لدورها الكبير والإيجابي في تكوين الفريق وإعداده بالصورة المثلى التي ترقى للطموحات.

وبتضافر جهود الجميع من أجهزة فنية وإدارية للفريق، مشيراً إلى أن ثقتنا كبيرة بتواصل مسيرة النجاحات لهذا الفريق الوليد والجديد بساحات اللعبة والذي تجاوز بل راهن على تحقيق الطموحات المنشودة، متمنياً أن يواصل الفريق مسيرته الناجحة في المواسم المقبلة، ومؤكداً كامل الدعم والاهتمام لأن البقاء في القمة أصعب من الوصول إليها.

نسرين بن درويش: هدفنا البطولات منذ البداية

أكدت نسرين علي بن درويش مشرفة كرة اليد بنادي النصر، أن الفريق وضع منذ البداية البطولات نصب الأعين، وأن ما حققته بنات القلعة الزرقاء بساحات اللعبة يعود للدعم والرعاية والاهتمام الذي يحظى به الفريق .

كما هو غيره من الفرق إلى قيادة النادي ممثلة في شركة النصر للألعاب الرياضية برئاسة عبد الرزاق الهاشمي ونائبه مروان سنكل، والمتابعة من محمد العور المدير التنفيذي للشركة، وتوفير كل متطلبات النجاح لها والعمل بروح الفريق الواحد موجهة للجميع جزيل الشكر والتقدير.

وأشارت مشرفة كرة اليد بنادي النصر، والتي تمثل العنصر الرئيسي في تواجد بنات الإمارات في ساحات لعبة الأقوياء بعد أن كانت لوقت طويل حكراً على الرجال، أن التخطيط الجيد منذ بداية الموسم كان له عامل رئيس فيما حققه فريق سيدات اليد هذا الموسم.

نجاح

وقالت نسرين علي بن درويش: عملنا بطموح كبير، وحرصنا مع الإدارة النصراوية على توفير متطلبات النجاح للموسم، والمنافسة على كل البطولات، وبالفعل كانت بناتنا ومعهن الجهازين الفني بقيادة المدربة السورية خلود صافية ومعها إبراهيم جاويش، والإدارية فاطمة جبر، عند حسن الظن وحققنا الإنجاز الأول من نوعه بتتويجنا برباعية الموسم والسيطرة الكاملة بلا استثناء على جميع بطولات موسم سيدات اليد.

كما وجهت في ختام حديثها جزيل الشكر والتقدير للشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان لرعايته ودعمه للرياضة بشكل عام وكرة يد السيدات بشكل خاص، وخاصة في البطولات الرمضانية التي شكلت المبادرات الأكبر والأولى من نوعها للجنس اللطيف بساحات اللعبة.