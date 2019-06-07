تسجيل أول هدف في تصفيات مونديال 2022

المصدر: دبي- البيان الرياضي

نجح المنغولي تسيدينبال نورمجوو، في تسجيل أول هدف على الإطلاق في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وجاء ذلك في المباراة التي تغلب فيها المنتخب المنغولي على بروناي 2-0 أمس الخميس، على ملعب استاد الاتحاد المنغولي لكرة القدم في أولان باتار، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وسجل هدف نورمجوو في الدقيقة 9، عبر ضربة حرة مباشرة نفذها متقنة من قرب خط منطقة الجزاء، واحتسبت بعد إعاقة قائد بروناي سايرول ساهاري للاعب منغوليا انكبيليغ بوريفيدورج.

ويتنافس في الدور التمهيدي لتصفيات آسيا، 12 منتخباً من أجل الحصول على بطاقات التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات المشتركة، للانضمام إلى 34 منتخباً تأهلت تلقائياً لهذا الدور.