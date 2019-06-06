11 نادياً في مسابقات أقوياء اللعبة بعد انضمام كلباء ومليحة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

كشف محمد شريف، نائب رئيس اتحاد كرة اليد، عن انضمام فريقي كلباء ومليحة لمسابقات الرجال في الموسم المقبل ليرتفع عدد الأندية المشاركة إلى 11 فريقاً، وكان الموسم المنتهي قد شهد انضمام 3 أندية جديدة من أبوظبي وهي الظفرة والوحدة وبني ياس، فيما يأتي انضمام كلباء ومليحة من الشارقة كضيوف جدد على ساحة بطولات الرجال، إلى جانب الأندية القديمة شباب الأهلي والشارقة والنصر والوصل والعين والجزيرة.

وأضاف أن باكورة الموسم ستكون ببطولة السوبر الإماراتي في السادس من شهر سبتمبر المقبل وتجمع بين فريقي الشارقة بطل الدوري ووصيفه فريق شباب الأهلي دبي، على أن يبدأ موسم دوري الرجال ودوري المراحل السنية في الأسبوع الثاني من نفس الشهر.

وأكد أن التحضيرات للموسم الجديد بدأت مبكراً وسيتم الإعلان الرسمي عنها عقب نهاية عيد الفطر المبارك لمنح الأندية فرصة الاستعداد المبكر للمشاركة في البطولات المحلية إلى جانب بعض الأندية والمنتخبات للمشاركة في البطولات الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المسابقات باتحاد اليد، قبل أيام وضعت بصورة مبدئية التصور الأول لأجندة الموسم الجديد، بحضور محمد جلفار رئيس الاتحاد، ومحمد شريف نائب الرئيس رئيس لجنة المسابقات، ونبيل عاشور الأمين العام، وداود مليح رئيس لجنة المسابقات، وياسر لبيب السكرتير الفني.

برمجة جديدة

ومن المتوقع أن يكون هناك تعديل في برمجة مسابقات الرجال للموسم الجديد، في طل انضمام الأندية الجديدة التي انضمت لبطولات الرجال والتي ستكون سبباً في البحث عن وضع شكل جديد للمسابقات،

وهذا ما سيتم الإعلان عنه خلال اجتماع لجنة المسابقات القادم، مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسة الوافية للعديد من مقترحات الأندية التي تم الاطلاع عليها خلال الجمعية العمومية التي عقدت في مارس الماضي، ومن المتوقع أن تكون البداية ببطولة كأس نائب رئيس الدولة والتي يغيب عنها اللاعبون الدوليون والمحترفون.

40 يوماً للتسجيل

وحول تسجيل المقيمين في الموسم الجديد، قال: «قررنا فتح باب التسجيل للاعبين المواطنين في الموسم الجديد، بدايةً من أول يوليو ولمدة 40 يوماً، أما تسجيل المقيمين والذي شهد ردود أفعال متباينة في الموسم الماضي، فالأمر مرتبط ببقية الاتحادات، حيث كان هناك اتفاق مع اتحادي الطائرة والسلة لعمل لائحة موحّدة، وتطبيقها خاصةً بشأن تواجد اللاعب في الدولة لمدة 3 سنوات أو أقل»، ومن المنتظر أن تكون المدة 3 شهور قبل انطلاق الموسم.

مشاركات خارجية

يذكر أن الموسم الجديد سيشهد مشاركة الشارقة في البطولة الآسيوية للأندية التي ستقام في كوريا الجنوبية، خلال شهر نوفمبر المقبل، فيما يشارك المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للمنتخبات المؤهلة لبطولة العالم في شهر يناير 2020، وسيتم التنسيق بين لجنتي المسابقات والمنتخبات بشأن برامج المنتخب ومحطات التوقف للمسابقات والإعداد للفرق والأندية والمنتخبات.