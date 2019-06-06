الشامسي: طاولة الوصل حلقت بإنجاز جديد وتسعى للمزيد

المصدر: دبي- عز الدين جادالله

أكد علي الشامسي عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الوصل المشرف على كرة الطاولة، أن اللعبة حققت إنجازاً جديداً عندما توّج الوصل بطلاً لدوري كرة الطاولة للرجال أبريل الماضي، بعد فوز مثير على الشارقة بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما في صالة نادي الوصل، ليتوج الوصل باللقب بعد حرمان 17 عاماً.

وقال الشامسي: «نتطلع إلى مواصلة الانتصارات في الموسم المقبل، ونسعى إلى تعزيز المكتسبات التي حصلنا عليها، مشيراً إلى أن عودة بعض العناصر إلى الفريق ساهم في تحقيق الإنجاز، وأن نكون منافسين على مدار الموسمين الماضيين، حيث أنهينا الموسم الماضي في المركز الثالث، وهذا الموسم الذي انتهى بتتويج الوصل بالدوري ونجحنا في حسم اللقب قبل نهاية البطولة بأسبوع ».

وأهدى الشامسي اللقب إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، وإلى راشد بالهول رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس، والجمهور. وأعرب عن سعادته بتحقيق لقب بطولة دوري كرة الطاولة للرجال، مشيراً إلى أنها البطولة الثالثة التي حققتها اللعبة بالنادي هذا الموسم، مؤكداً أن هذه النتائج الجيدة توضح أن الوصل ماضٍ على الطريق الصحيح.

وقال: «واجهتنا بعض الصعوبات والتي تمثل في «روزنامة» الدوري التي شهدت العديد من التوقفات، ما أثر على الأندية ككل، مشيراً إلى أن الاهتمام باللعبة قلّ عن المواسم الماضية».

وأضاف: لدينا جهاز فني وإداري جديد يعمل منذ عامين فقط، ونسعى إلى مضاعفة الجهد في الفترة المقبلة، خصوصاً أن لدينا برنامجاً إعدادياً للموسم المقبل.