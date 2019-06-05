ماجد أهلي: كنا نتطلع للمزيد في كرة اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتبر ماجد أهلي عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب المشرف على كرة اليد بنادي شباب الأهلي، أن «فرسان دبي» لم يوفقوا كثيراً في الموسم المنتهي، بالفوز بلقبين فقط، هما كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للرجال، والدوري العام للأشبال في كرة اليد، رغم تأهل فريق الرجال إلى نهائي كافة البطولات المحلية، بما فيها الدوري العام، والذي تصدره شباب الأهلي طوال الدورين الأول والثاني، وخسر الدوري النهائي، كما خسر نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

منافسة قوية

أوضح ماجد أهلي: «لعل من المكاسب المهمة التي حققناها في الموسم المنتهي، الدخول في منافسة قوية وحقيقة مع نادي الشارقة، على كافة ألقاب المراحل السنية، وأخذنا منهم بطولة الدوري العام للأشبال، إذ كان الشارقة مسيطراً على بطولات المراحل السنية، ولكن فرق شباب الأهلي، نجحت في تقليص الفارق الكبير مع الشارقة».

أكمل أهلي: «لم نستفد كثيراً على صعيد فريق الرجال من الفئات المشمولة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، ولم يكن عندنا سوى لاعب واحد مقيم، وإن شاء الله الموسم المقبل، سنكون أفضل وأقوى، ونحقق المزيد من الألقاب، ولدينا بالفعل خطة طموحة لتحقيق هذا الهدف، ومن أهم بنودها، دعم صفوف الفريق الأول، من خلال تصعيد عدد من اللاعبين المميزين».