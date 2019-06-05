الألعاب الرياضية في شباب الأهلي تجني ثمار الدمج

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بدأ نادي شباب الأهلي في جني ثمار الدمج بين أندية الأهلي والشباب ودبي في الموسم الحالي، على صعيد الألعاب الرياضية، من خلال تحقيقه عدداً كبيراً من الألقاب في الألعاب الفردية أو الألعاب الجماعية بخلاف كرة القدم، واللافت في الأمر أن «فرسان دبي»، لم يخرج خالي الوفاض من البطولات هذا الموسم، عكس الموسم الأول من الدمج، الذي عانى فيه النادي على صعيد كل الألعاب بما فيها كرة القدم، لانشغال الجميع بأمور إدارية ضرورية لإكمال إجراءات الدمج، لتكون المحصلة الإيجابية في 2018-2019.

ألقاب وبطولات

تمكن «فرسان دبي» من تحقيق ألقاب بطولة الدوري العام للرجال، وكأس الاتحاد للبراعم (أ) في كرة السلة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للرجال، والدوري العام للأشبال في كرة اليد، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، والدوري العام للأشبال (ب) في الكرة الطائرة، وثلاثية الدوري العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الإمارات في كرة القدم للصالات للرجال، وعلى صعيد البطولات الفردية، كان الأبرز الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات للرجال، والدوري العام للشباب في كرة الطاولة.

أكد ماجد سلطان المدير التنفيذي لمجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي أن إدارة القطاع، برئاسة اللواء محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب، تدرس كيفية تكريم أصحاب الإنجازات بالشكل اللائق، والذي يتناسب مع ما تحقق من بطولات تميز بها نادي شباب الأهلي في الموسم المنتهي على صعيد الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، وقال: إن ما يعزز من قيمة الإنجازات التي تحققت، أن فرق وأبناء النادي الممارسين لعشرة ألعاب، كانوا منافسين بشكل أساسي في جميع البطولات التي شاركوا فيها، وأغلبهم كان طرفاً في الأدوار النهائية للمسابقات التي شاركوا فيها.

دعم كبير

أشار ماجد سلطان إلى أن قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، يحظى بدعم كبير من قبل مجلس إدارة قطاع الألعاب في النادي، بقيادة اللواء محمد المري، مؤكداً أن مجلس إدارة القطاع، نجح في إكمال عمل سابق قامت به إدارات متعاقبة، وأكد أن طموح شباب الأهلي، ليس قاصراً على المسابقات المحلية فقط، بل هناك استراتيجية موضوعة تتطلع من خلالها إدارة القطاع، إلى التنافس على الصعيد الخارجي في كل البطولات الخليجية والعربية والقارية، وأضاف أن الموسم المقبل، سيشهد الجديد والكثير من الإنجازات الأخرى على صعيد كل الألعاب الجماعية والفردية.