خويدم: فرسان السلة حققوا المطلوب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد زايد عبد الله زايد خويدم مدير فريق كرة السلة بنادي شباب الأهلي، أن «فرسان دبي» حققوا المطلوب منهم في الموسم المنتهي، بتحقيق الدوري العام لكرة السلة للرجال، وكانوا قريبين من تحقيق لقب ثانٍ، ولكن فقده الفريق في الدور النهائي، كما حقق شباب الأهلي لقب كأس الاتحاد للبراعم (أ) في كرة السلة، وهو لقب مهم يتماشى مع استراتيجية النادي لتطوير الألعاب الرياضية.

أوضح خويدم، أن كرة السلة بنادي شباب الأهلي، استفادت من قرار الدمج، مثلها مثل باقي الألعاب الأخرى الممارسة داخل النادي، وأكد أن طموحات «فرسان دبي» المنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل، مع حصد أكبر عدد من الألقاب، والتطلع كذلك إلى المنافسة على البطولات الخارجية، مع بناء أجيال جديدة من اللاعبين الواعدين، لدعم صفوف الفريق الأول.