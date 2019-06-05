فهد الملا: الظروف حرمت «الطائرة» من لقبين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف فهد الملا المشرف العام على الكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي، أن التوقعات كانت فوز «فرسان دبي»، بلقبي الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، ولكن اكتفى الفريق بتحقيق لقب الكأس الغالي، بعدما وصل إلى نهائي البطولات الثلاث التي تقام سنوياً في كرة الطائرة للرجال.

منافسة شرسة

وقال: «ظروف الدوري العام حالت دون تحقيق شباب الأهلي للقبه، بعد منافسة شرسة طوال الدورين الأول والثاني للمسابقة، والوصول إلى الدور النهائي لدورة»البلاي أوف«، بما فيها من إيجابيات وسلبيات، كما حققنا الدوري العام للأشبال (ب) للكرة الطائرة».

وأضاف: «بالتأكيد تحقيق البطولات وحصد الألقاب، هدف مهم بالنسبة لشباب الأهلي، ولكننا أيضاً، نسعى إلى تطوير المراحل السنية، وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة في النادي، لأن الكرة الطائرة لعبة جماعية، لا تعتمد على لاعب واحد، ولذا من أهدافنا الدعم الدائم لصفوف الفريق الأول بالعناصر المميزة، وكذلك دعم المنتخب الوطني الأول، دائماً بأبناء شباب الأهلي في الطائرة».

واختتم فهد الملا، قائلاً: «يملك شباب الأهلي، خامات مميزة في كافة الألعاب الرياضية بما فيها الكرة الطائرة، والوضع في الموسم المنتهي كان أفضل كثيراً من الموسم الذي يسبقه، وإن شاء الله الموسم المقبل، نقف على أرجلنا أكثر، ونتمكن من تحقيق المزيد من الألقاب والبطولات».