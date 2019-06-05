بوعصيبة: إدارة القطاع تقف وراء الإنجاز

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد منصور بوعصيبة المشرف على الدراجات الهوائية في نادي شباب الأهلي، أن إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي، برئاسة اللواء محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب، تقف وراء الإنجاز الذي حققه «فرسان دبي» في الموسم المنتهي، بالتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمراكز الثلاثة الأولى في سباق الدراجات بدورة ند الشبا الرمضانية.

وقال: «وفقنا في تحقيق نتائج كبيرة على مستوى بطولات الفردي والفرق بالدولة في الموسم المنتهي، وأصبح لدينا الآن خامات جيدة تبشر بمستقبل طيب في فئة تحت 23 سنة بالنادي، وإدارة شباب الأهلي، مساهمة في كل تلك النتائج». وأضاف: «الدعم الكبير الذي تلقاه فرق الدراجات الهوائية بنادي شباب الأهلي، وراء إنجازات اللعبة التي تحتاج إلى متطلبات كثيرة للتدريب والمشاركات».