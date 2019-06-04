ختام مميز لبطولة راميات شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

شهد المقدم فهد عبد الله بن جمعة رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، والنقيب سيف راشد يهمور مدير فرع نادي ضباط الشرطة، والملازم أول طارق محمد الحمادي مدير فرع الأنشطة الرياضية، ختام بطولة شرطة رأس الخيمة للرماية سيدات، التي نظمتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

ضمن خطة القسم الداخلية خلال عام 2019، واهتماماً بالعنصر الشرطي النسائي خلال شهر رمضان المبارك في تعزيز دورها في بناء القدرات البدنية والمحافظة على اللياقة الذهنية، والاستعداد الدائم بجانب إبراز المهارات التي يتمتعن بها، حيث تظل رياضة الرماية من أهم الرياضات الشرطية، التي تعزز من قدرات العاملين وتنمي مهاراتهم وتحفز ملكاتهم فوق ما تدعمه من الترابط والتلاحم وتمتين أواصر العلاقة والزمالة المهنية بين عناصر الشرطة من كل الرتب، حيث شهدت البطولة منافسات قوية بين المتسابقات.

والتي أسفرت نتائجها على حصول مساعد أول منى ناصر الغافري بلقب البطولة والمركز الأول، بينما حصلت شرطي أول فاطمة سعيد النعيمي على المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث عريف موزة سعيد النقبي، وحصلت على المركز الرابع ملازم أول عبده سعيد الشحي، ونالت مدني ميثة حسن الرفاعي على المركز الخامس.