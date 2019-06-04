فيكتوري تيم يسيطر على واقف محترفين بإيطاليا

المصدر: إيطاليا - البيان الرياضي

توج نجم فريق فيكتوري تيم النمساوي كيفين رايتيرر بطلاً لمنافسات واقف محترفين جي بي 1 ضمن فعاليات بطولة العالم للدراجات المائية -الجولة الثانية- والتي اختتمت في مدينة اولبيا الإيطالية يوم أول من أمس. ونجح كيفين رايتيرر قائد دراجة فيكتوري تيم بالرقم 90 من انتزاع الفوز في السباق الثالث والختامي في الجولة الثانية ليضيف 25 نقطة جديدة رفعت رصيده في الجولة إلى 72 نقطة بفارق 3 نقاط عن منافسه البلجيكي كوتين بوش والذي حل ثانيا.

وعزز نجم مؤسسة الفيكتوري تيم والذي يدافع عن اللقب العالمي في هذه الفئة والذي حققه في العام الماضي موقفه في صدارة الترتيب العام لفئة واقف محترفين جي بي 1 برصيد 147 نقطة منفرداً، ومتطلعاً إلى إنهاء الموسم الحالي في القمة وإهداء اللقب العالمي إلى مؤسسة الفيكتوري تيم.

وكان السباق الثالث والحاسم قد شهد حدثا أسطوريا بعدما استمرت المنافسة على المركز الأول سجالا بين قائد دراجة فيكتوري تيم ومنافسه البلجيكي الذي تصدر السباق طوال 20 دقيقة حتى اللفة الأخيرة التي شهد انقضاض كيفين على الصدارة والفوز في الأمتار الأخيرة ليتوج بطلا للجولة ليسجل فوزه الثاني على التوالي في جولات بطولة العالم 2019 بعد التتويج شهر مايو الماضي في البرتغال.

جدارة

من جانبه، أشاد حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم بالنتيجة الباهرة لقائد دراجة فيكتوري تيم المتسابق كيفين والذي توج بطلا في أولبيا الإيطالية عن جدارة واستحقاق ليثبت أنه المتسابق رقم واحد في فئة واقف محترفين وأن الفريق الاحترافي في تجهيز دراجة المتسابق التي تم تصنيعها بالكامل في مؤسسة الفيكتوري تيم قدم جهدا مقدرا أهله للمضي في المشوار دون أعطال أو مشاكل وبأداء قوي ومذهل.

وأضاف حريز المر محمد بن حريز أن وجود نجم عالمي كبير في قامة المتسابق النمساوي كيفين رايتيرر من شأنه أن يخدم الكثير من الأهداف التي ترسمها المؤسسة خاصة بعد إطلاق أكاديمية تأهيل أبطال المستقبل والذين يحتاجون لمن يأخذ بيدهم ووجود في المؤسسة يدعم تلك التوجهات

وكشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم عن نية المؤسسة تقديم مواهب جديدة في بطولة العالم للدراجات المائية العام المقبل من بينهم متسابق في فئة جالس لينافس في هذه الفئة، إضافة إلى استمرار عمل أكاديمية الفيكتوري تيم، والتي قدمت هذا الموسم عددا من المواهب الصاعدة في عالم الرياضات البحرية والدراجات المائية تحديدا.

تهنئة

كما هنأ حريز المر محمد بن حريز فرق الإمارات المشاركة في التجمع العالمي بالنتائج الباهرة، حيث نال نجم فريق أبوظبي للدراجات المائية راشد الملا الفوز في فئة الاستعراض الحر وحصل زميله سلمان يونس العوضي على المركز الثاني في جالس جي بي 2.

وهنأ أيضا بطلنا سلطان الحمادي وزميله عبدالله الحمادي نجمي فريق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية اللذين استطاعا الفوز بلقب العالم في منافسات واقف جي بي 2 كإنجاز فريد وكبير حيث تقام منافسات هذه الفئة مرة واحدة ليتوجا الاثنين بذهبية وفضية العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة الفيكتوري تيم في ختام حديثه إن تألق أبناء الإمارات ليس بغريب في مثل هذه الأحداث إذا ما توفر الدعم اللازم والحمد الله اليوم نجد أن أبطال رياضة الدراجات المائية يحظون بالكثير من الرعاية التي أوجدت لهم الفرص للتألق والبروز في مختلف المحافل والبطولات وهم يملكون الجدية والرغبة في تمثيل الوطن خير تمثيل والوصول إلى منصات التتويج ونتائجهم مشرفة للغاية.

«الملا» وصيف جولة الحركات الاستعراضية

واصل فريق أبوظبي الإماراتي تألقه وإبداعه في ختام الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي أقيمت في مدينة أولبيا في جزيرة ساردينا الإيطالية، بعد أن حقق نجم الفريق راشد الملا لقب الجولة للحركات الاستعراضية ووصل إلى النقطة 100 في المنافسة على اللقب العام لموسم 2019.

وأحرز الملا النقاط الأعلى لدى اللجنة التحكيمية المسؤولة في هذه الفئة كي يكون المتسابق الوحيد الذي يحرز العلامة الكاملة ضمن كافة فئات البطولة مع نهاية الجولة الثانية، في حين أسدل الستار على فئة جالس جي بي 2 .

والتي أقيمت لجولة واحدة فقط على مستوى العالم في أولبيا بحلول البطل الإماراتي الشاب سلمان العوضي في المركز الثاني في هذه الفئة، وبعد أن دخل غمار ثلاث مراحل مختلفة عبر الجولة ووصل إلى الوصافة وإحراز الفضية في هذه الفئة وسط مشاركة بلغت أكثر من عشرين متسابقاً.

تألق

وحقق العوضي المركز الثاني بالوصول إلى النقطة رقم 67، حيث فصلت بينه وبين حامل اللقب الدنماركي ماركوس يورجنكسن خمس نقاط فقط بإحراز الأول 72 نقطة، في حين وقف الحظ معاندا لبطل أبوظبي راشد الطاير، والذي خرج من المرحلة الثالثة في البطولة في فئة جالس محترفين، بعد أن كان في المركز الثاني في المرحلتين الأولى والثانية.

وتعرض للخروج في المرحلة الأخيرة في اليوم الأخير من المنافسة، وبالرغم من الخروج إلا أن الطاير لا يزال في المركز الثاني والوصافة في فئة جالس محترفين في الترتيب العام للبطولة وبرصيد 69 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر ماركوس والذي يمتلك 71 نقطة في الترتيب العام مع نهاية الجولة الثانية.

تهنئة

من جهته، تقدم سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بالتهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والداعم الأول لفريق أبوظبي، حيث أكد أن متابعة سموه المستمرة وحرصه على دعم الفريق هي الأساس في أن يكون صاحب الريادة والتميز دائما في كل مشاركاته البحرية.

وأشاد الرميثي بما قدمه الأبطال من مستوى رفيع ومتميز في ثانية جولات البطولة في أولبيا، حيث أكد أن الفضية التي أحرزها البطل في نهاية الجولة تؤكد المكانة القوية والمستمرة لفريق أبوظبي على المستوى الرياضي.

إنجاز

كما هنأ الرميثي إنجاز فريق الشارقة للدراجات المائية، والذي أحرز مركز لقب العالم وذهبية وفضية فئة واقف جي بي 2 وللمرة الأولى عبر نجومه عبد الله الحمادي وسلطان الحمادي وفي أول مشاركة عالمية للأبطال، حيث لفت النظر إلى الإمكانات القوية التي قدمها الشبان والمستوى المتميز لهم في المنافسة، وقال الرميثي: نهنئ الإنجاز المتميز لفريق الشارقة في الظهور الأول له في البطولة، ونؤكد أن أبناء الإمارات دوما في القمة والريادة على مستوى الرياضات البحرية.

وكانت جولة أولبيا قد حسمت الألقاب في فئتين وثلاث ميداليات مستحقة لأبناء الإمارات في حين لا يزال الصراع والمنافسة مستمرة على بقية الفئات، وذلك من خلال جولات الموسم المقبلة، حيث يمتد موسم الدراجات المائية إلى أربع جولات أخرى في مختلف قارات العالم حتى نهاية ديسمبر ولا يزال المشوار أمام فريق أبوظبي وفريق الفيكتوري طويلا في المنافسة، خاصة وأن كلا الفريقين لا يزال ينافس وبقوة على المراكز الأولى والألقاب المختلفة في البطولة.