حكمنا إسماعيل إبراهيم في دوري الطائرة العالمي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يسافر حكمنا الدولي للكرة الطائرة، إسماعيل إبراهيم، إلى اليابان غداً الأربعاء، للمشاركة في إدارة مباريات الأسبوع الثاني من الدوري العالمي للرجال، والذي يقام أيام 7و8 و9 يونيو الجاري، بمشاركة منتخبات اليابان والأرجنتين وإيران. ومن المقرر أن يعود إسماعيل إلى الدولة، ثم يغادر إلى سلوفينيا، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة التحدي للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 3 إلى 7 يوليو المقبل، وهي البطولة التي لم تحدد بشكل نهائي المنتخبات المشاركة فيها.

ويعد إسماعيل إبراهيم حكمنا الدولي، إحدى الكفاءات التحكيمية في الكرة الطائرة بالدولة، ويحظى دائماً بإشادة من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي، في ظل المستوى الراقي والفني العالي الذي يتميز به. من جهته، توجه إسماعيل إبراهيم، بالشكر إلى اتحاد الكرة الطائرة الإماراتي، للدور الذي يقوم به الاتحاد في دعم الكوادر التحكيمية الوطنية على المستوى الدولي، وتمنى أن يوفق في أداء مهمته، ويعكس الصورة الطيبة عن التحكيم الإماراتي في اللعبة.