اتحاد السباحة يعتمد مشاركة المنتخبات الوطنية خارجياً

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

اعتمد مجلس إدارة اتحاد السباحة عدداً من المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية خلال الفترة القادمة وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم مساء الأول من أمس في دبي برئاسة سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة، حيث درس مجلس الإدارة أجندة البطولات للفترة القادمة ومدى أهميتها وفائدتها للسباحين خاصة النجوم الصاعدين أمثال يوسف المطروشي، وسالم غالب، سباحي الوصل ومنتخب الشباب والذي يجري إعدادهم للمشاركة في أولمبياد 2020.

مشاركة

وأكد عبدالله الوهيبي الأمين العام للاتحاد أن المنتخبات الوطنية ستشارك في ثلاث بطولات هامة خلال الفترة المقبلة، وهي البطولة العربية للأعمار السنية في أغسطس المقبل بالمغرب ثم البطولة الآسيوية للناشئين والتي ستقام في الهند خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى 3 أكتوبر، ثم بطولة دول مجلس التعاون الخليجي من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل.

وتأتي البطولات في خطة إعداد المنتخب الوطني الفترة القادمة لإعداد الجيل الجديد من السباحين الشباب، كما سيكون هناك اهتمام كبير بالمنتخب النسائي الذي سيشارك في البطولة العربية وأيضاً البطولة الآسيوية في الهند، بعد أن أصبح هناك أكثر من سباحة قادرة على المشاركة في البطولات الخارجية.

اعتذار

وأشار الوهيبي، إلى أن الإمارات ستشارك في بطولة العالم للسباحة في كوريا الجنوبية يوم 28 يوليو المقبل، بينما لن يشارك منتخب الناشئين في بطولة العالم للناشئين في بودابست حيث اعتذر الاتحاد عن المشاركة فيها، موضحاً أنه تم تكوين مكتب تنفيذي برئاسة سلطان السماحي رئيس الاتحاد وعضوية الأمين العام وخليفة الكعبي المدير المالي ومريم الشامسي رئيسة لجنة رئاسة رياضة المرأة بالاتحاد لبحث الحالات الطارئة والعاجلة واتخاذ القرار فيها، والتطرق إلى استعداد الاتحاد لتنظيم بطولة كأس الإمارات للبراعم وهي البطولة المستحدثة للسباحين الصغار ما بين 7-10 سنوات والتي ستقام في مجمع حمدان الرياضي يوم 21 يونيو الحالي.