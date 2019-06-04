ماديسون كيز تبلغ ربع نهائي رولان غاروس

المصدر: باريس - أ ف ب

بلغت الأمريكية ماديسون كيز، المصنفة 14، الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الثاني توالياً، بفوزها على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا بسهولة 6-2 و6-4.

واحتاجت وصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2017، إلى ساعة و17 دقيقة لتخطي سينياكوفا، وتبلغ ربع النهائي السابع لها في بطولات الغراند سلام، علماً بأن مشوارها في رولان غاروس العام الماضي، انتهى عند نصف النهائي على يد مواطنتها سلون ستيفنز، التي خسرت بدورها النهائي أمام الرومانية سيمونا هاليب.

وتلتقي ابنة الـ 24 عاماً في ربع النهائي، الأسترالية أشلي بارتي، الثامنة، التي تخطت بدورها الأمريكية الأخرى صوفيا كينين، بالفوز عليها 6-3 و3-6 و6-صفر.