«فيكتوري 90» يتصدر جولة أولبيا للدراجات المائية

المصدر: Ⅶ أولبيا - البيان الرياضي

خطف البطل النمساوي كيفين رايتيرر، متسابق فريق الفيكتوري تيم، حامل اللقب العالمي في فئة واقف جي بي 1، الأضواء في ثاني أيام جائزة إيطاليا الكبرى للدراجات المائية -الجولة الثانية من بطولة العالم 2019- والتي اختتمت أمس، في مدينة أولبيا عروس جزيرة ساردينيا.

وسجل قائد دراجة فيكتوري تيم 90 انتصاراً باهراً ورائعاً في ظروف صعبة واستثنائية، ليتصدر الترتيب العام لهذه الفئة في الجولة الثانية، قبل المرحلة الثالثة الحاسمة، والتي جرت يوم أمس، الأحد، ويمضي بذلك إلى حلم التتويج باللقب العالمي، وللعام الثاني على التوالي. ورغم انطلاقته ثانياً في المرحلة الأولى يوم أول من أمس، السبت، وتعرضه لحادث سقوط في بداية السباق، بسبب احتدام المنافسة مع البلجيكي كوتين، فقد قفز بكل إصرار وجرأة من المركز الخامس والعشرين، ليصل مع ختام المرحلة إلى المركز الثاني، ويبقى قريباً من المتصدر حينها منافسه البلجيكي كوتين، والذي حل في المركز الأول.

وعاد قائد دراجة فيكتوري 90 أكثر إصراراً وإرادة في المرحلة الثانية، ليعمل وفق استراتيجية رسمها الفريق للوصول إلى الصدارة، والتي جاءت للمتسابق كيفين مع ختام المرحلة الثانية، لينهي اليوم الثاني وهو أكثر سعادة بالصدارة والاقتراب من الفوز بلقب الجولة العالمية الثانية.

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واعتلى متسابق فريق فيكتوري تيم، النمساوي كيفين رايتيرر، صدارة الترتيب العام لفئة واقف جي بي 1، برصيد 47 نقطة، حصل عليها من الفوز بالمركز الثاني في المرحلة الأولى (22 نقطة)، ثم الفوز بالمركز الأول في المرحلة الثانية (25 نقطة)، أملاً في المزيد من الانتصارات في المرحلة الثالثة الحاسمة، مع ختام المنافسات، حيث اجتذبت منافسات هذه الفئة متابعة الجمهور، نظراً للتنافس الساخن بين قائد دراجة فريق الفيكتوري تيم، النمساوي كيفين بطل العالم 2018، ومنافسه بطل العالم 2017، البلجيكي كوتين، واللذين يغردان لوحدهما في مقدم الترتيب العام لفئة واقف محترفين جي بي 1.

وأبدى حامل لقب فئة واقف محترفين جي بي 1، البطل النمساوي كيفين رايتيرر، قائد دراجة فريق فيكتوري تيم، عن سعادته البالغة بالنتيجة الجديدة، التي أحرزها بعد نهاية المرحلتين الأولى والثانية، واللتين منحتاه صدارة الترتيب العام قبيل نهاية الجولة الثانية، وإقامة المرحلة الحاسمة.

وقال رايتيرر إنه سعيد أكثر بروح الفريق والأجواء المتميزة التي يجدها في مؤسسة الفيكتوري تيم، والتي وفرت له فريقاً محترفاً، يقف خلف الكواليس وراء كل هذه النجاحات، ومشيداً بدور مجلس الإدارة، برئاسة حريز المر محمد بن حريز، والدعم الكبير في الحضور والمؤازرة، الأمر الذي أسهم في هذه النتائج، متمنياً اكتمال الصورة مع ختام فعاليات الجولة.