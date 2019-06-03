«فيكتوري 3» بطل جائزة ميسوري للزوارق السريعة

المصدر: Ⅶ ميسوري- البيان الرياضي

سطر أمراء البحار سفراء رياضة الإمارات في مؤسسة الفيكتوري تيم إنجازاً رياضياً مشرفاً يضاف إلى سجل الإنجازات، بعد نجاح زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي الطائر سالم العديدي، وعيسى آل علي في الولايات المتحدة الأمريكية ومعانقته في المركز الأول في سباق الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة (جائزة بحيرة أوزاك في ولاية ميسوري الأمريكية).

وتعد البطولة العالمية للزوارق السريعة في الولايات المتحدة واحدة من أعرق البطولات في رياضة الزوارق السريعة حول قارات العالم خاصة بعد إطلاقها بحلة جديدة منذ شهر مايو الماضي بسباق الجولة الأولى في شاطئ كوكو بيتش بإشراف وتنظيم مؤسسة (بي 1) الجهة المروجة لسوبر ستوك العالمية وتحت مظلة الاتحاد الأمريكي للزوارق السريعة- ا ب ب ا-

وأبهر أمراء البحار سفراء رياضة الإمارات في زورق فيكتوري 3 الجمهور الأمريكي العريض، الذي تابع المنافسات في موقع الحدث وعبر قنوات التلفزة المحلية هناك حيث كان انتصار أبناء الإمارات الحدث الأبرز في التجمع الرياضي البحري الكبير، والذي جمع أكثر من 50 فريقاً تنافسوا على ألقاب فئات مختلفة من بينها الفئة الأولى، التي شارك في منافساتها سفراء الإمارات في فريق الفيكتوري تيم إضافة إلى فئات سوبر كات وبي 1 ويوبر ستوك وفي اكستريم وسوبر في اكستريم وبرو ستوك في وبي 1 سوبر ستوك والفئات 2 و3 و4 و5 و6.

وعانق زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي انتصاره الأول في البطولة العالمية أمام المنافسين في الفئة الأولى، حيث نافس الفريق الأمريكي العريق مس غيكو 113 بقيادة الأمريكي جيمس شيبارد والبريطاني المخضرم ستيف كرتيس وكذلك الزورق الأسترالي الإيطالي 222 أوف شور بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا.

ومنح هذا الفوز الكبير زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي الطائر سالم العديدي وعيسى آل علي صدارة الترتيب العام بجدارة.

نتائج باهرة

حرص حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، والذي ترأس وفد المؤسسة في مشاركة فريق الدراجات المائية في الجولة الثانية من بطولة العالم في إيطاليا بالنتائج الباهرة، التي سجلها أمراء البحار سفراء رياضة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً تألق فريق الدراجات المائية في الحدث العالمي الأبرز في هذه الرياضة.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم: إنه يوم مميز وتاريخي يشهد تألقاً لافتاً في هذه المحافل، حيث أصبح فريق الفيكتوري تيم على كل لسان في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تفوق زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي الرائع سالم العديدي وعيسى آل علي في السباق الرئيسي لجائزة بحيرة أوزاكس وفوزه باللقب للمرة الأولى على مياه البحيرة الشهيرة في ولاية ميسوري، والتي يزورها الفريق في حلته الجديدة للمرة الأولى.

وأضاف امتزجت المشاعر الجميلة بالفخر العظيم ونحن نرى أيضاً تألق أبطالنا في مشاركة عالمية آخرى تابعناها نحن هنا في مدينة أولبيا التي كانت شاهدة على تصدر قائد دراجة مؤسسة فيكتوري تيم البطل النمساوي كيفين رايتيرر لمنافسات فئة واقف جي بي 1، ما يعزز موقفه نحو مواصلة مشوار التألق في الحدث العالمي وإهداء المؤسسة لقب هذه الفئة للمرة الثانية على التوالي.

وأكد حريز المر محمد بن حريز أن هذه النجاحات الكبيرة ما هي إلا ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن النتائج الباهرة في الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا ما هي إلا عربون محبة لأهل الإمارات ومحبي الرياضات البحرية وعشاق الفريق الأزرق (فيكتوري تيم)، مؤكداً أن لهذه الانتصارات ما بعدها من نتائج ستكون حديث العالم بإذن الله.

أجمل عيدية

أهدى بطلنا سالم العديدي قائد زورق فيكتوري 3 فوزه الكبير في سباق الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة 2019 إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وإلى عشاق ومحبي الرياضات البحرية وأسرة الفيكتوري تيم، مبيناً أنه وزميله عيسى آل علي وأعضاء الفريق يعيشون فرحة استثنائية وكبيرة بهذا التتويج الغالي كأجمل عيدية.

وقال العديدي: يا له من فوز وانتصار تحقق هنا في ولاية ميسوري الأمريكية في هذا التجمع العالمي، والذي التأم فيه شمل عشاق رياضة الزوارق السريعة في مشاركة 50 زورقاً في فئات مختلفة وكان لنا نحن في فيكتوري تيم نصيب في حصد لقب الفئة الأولى عن جدارة واستحقاق ومن براثن الفريق القوي هناك زورق مس غيكو 113 أسطورة سباقات أمريكا.

من ناحيته أكد بطلنا عيسى آل علي قائد زورق فيكتوري 3 والذي شكل ثنائياً متفاهماً مع زميله سالم العديدي أن سر الفوز والتتويج يكمن في روح الفريق الواحد، والتي تجسدت في الالتفاف والتعاون بين كل أفراد المؤسسة من مجلس الإدارة الموقر، وصولاً إلى الكادر الفني والإداري والذي سهل المهمة لنا من أجل تحقيق إنجاز مميز هنا في ولاية ميسوري.

وأضاف: إنني وزميلي سالم العديد فخورن أن نكون جزءاً من هذه المنظومة الرائعة، ونسهم في هذا الانتصار العالمي وسط كوكبة من أفضل المتسابقين العالمين، مشيراً إلى أن التتويج في ولاية ميسوري جاء بطعم الشهد بعدما تردد اسم دولة الإمارات العربية المتحدة كثيراً عبر سفيرها الرياضي الدائم فريق الفيكتوري تيم.

إشادة

أشاد بطلنا العالمي السابق محمد سيف المري المشرف العام على المتسابقين في مؤسسة الفيكتوري تيم بالإنجاز الكبير الذي حققه أمراء البحار في فريق الفيكتوري، وفوزهم الكبير في ميسوري الأمريكية على حساب الفريق المحلي وأسطورة سباقات أمريكا زورق مس غيكو 113 وأيضاً الزورق الأسترالي الإيطالي 222 أوف شور، وهو إنجاز يحسب للمؤسسة العملاقة ومجلس الإدارة الذي هيأ فرصة عظيمة للفريق لخوض تحدٍ بطعم آخر متميز وتحقيق إنجاز جديد في مسيرة العطاء.