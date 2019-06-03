«فريق أبوظبي» يتألق في بطولة العالم للدراجات المائية

المصدر: أولبيا - البيان الرياضي

بسط فريق أبوظبي الإماراتي سيطرته على المرحلة الأولى في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية والمقامة في مدينة أولمبيا في جزيرة سردينيا الإيطالية بعد أن نجح راشد الملا في تحقيق لقب المرحلة الأولى للحركات الاستعراضية في حين حل راشد الطاير وصيفاً لأولى مراحل سباق جالس للمحترفين، وتفوق سلمان العوضي نجم الفريق الشاب في الحلول في المركز الثالث في فئة جالس جي بي 2، وسجل الفريق بداية موفقة في المرحلة الأولى من البطولة والتي تعد مفتاحاً قوياً من أجل الاستمرار في النجاح والتفوق للمرحلة الثانية والختامية من السباق، وواصل راشد الملا صدارته في الترتيب العام لفئة الاستعراض بالوصول للنقطة رقم 75 في حين استمر أيضاً الطاير في صدارة جالس للمحترفين بوصوله للنقطة رقم 69 عبر المنافسة أيضاً بينما يحل العوضي في المركز الثالث في فئة جالس جي بي 2 برصيد 42 نقطة.

من جهته أبدى سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الارتياح الكبير للنتائج الإيجابية والحصاد الذي حققه الفريق في الجزء الأول من الجولة الثانية وخاصة أن كافة المتسابقين قد سجلوا بداية قوية ونقاطاً عالية ضمن الترتيب العام وقال: أنهى أبطالنا المرحلة الأولى بنجاح كبير وتفوق مستحق، وبقي الجزء الأصعب وهو المرحلة الثانية والختامية من المنافسة، وأكد الرميثي أن مسيرة الفريق المضيئة في البطولة مثمرة وبشدة في هذا الموسم وخاصة أن كافة الأبطال يحققون المراكز الأولى وبشكل مستمر، وقال: نتمنى أن يسجل الفريق مراكز أفضل في المرحلة الختامية من الجولة وأن تكون استمراراً قوياً في صدارة الفئات المختلفة التي يحتلها الفريق عبر المنافسة.