32 فريقاً تتنافس في «كريكيت الشوارع»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

انطلقت منافسة جيليت الرمضانية لرياضة كريكيت الشوارع، وهي أكبر مسابقة لهذه الرياضة في المنطقة، حيث شارك أكثر من 32 فريقاً، هذا وتستكمل المنافسات يومي الخميس والسبت المقبلين، للإعلان عن بطل النسخة الأولى من هذه المسابقة. وحضر أكثر من 350 هاوياً من سريلانكا والهند وباكستان للمنافسة في القرية العالمية، حيث تم تحويل موقف السيارات إلى ملعب كريكيت بمقاييس عالمية.

وقال طارق عبدالعزيز، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط: «بعد عدة أشهر من التخطيط والتحضير، ها هي البطولة تنطلق، ومن الجميل رؤية الجميع ينافس وبقوة من أجل الفوز». وأضاف: «لدينا التزام من أجل دعم الرياضة في المنطقة، وأنا سعيد بهذا العدد من الفرق المنافسة، وأتطلع لرؤية الجماهير تساند المشاركين وتدعمهم من أجل الفوز».