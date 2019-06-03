نادي تراث الإمارات يختتم برنامجه الرمضاني في العين

المصدر: أبوظبي - وام

اختتم مركز العين التابع لنادي تراث الإمارات، أمس، برنامجه الرمضاني، بتتويج الفائزين في بطولة الرماية الرمضانية الثالثة للبندقية الهوائية التي نظمها بالتعاون مع نادي العين للرماية.

وتوج خليفة بطي الشامسي مدير مركز العين الفائزين في البطولة في مقر نادي العين للرماية وكانت الميدالية الذهبية من نصيب هادف حميد الشامسي بنتيجة 208.3، ونال الميدالية الفضية عبدالله بطي الأحبابي بنتيجة 206.3، في حين حازت الميدالية البرونزية فاطمة خالد المنهالي بنتيجة 203.5، وحل في المركز الرابع خليفة أحمد بطي الشامسي 203.2، وفي المركز الخامس عمر سعيد محمد خميس الدرعي برصيد 200.1.

وأكد الشامسي، إن بطولة الرماية تعد النشاط الرئيسي للمركز في رمضان، وشارك فيها أكثر من 100 رام بأكثر من 400 محاولة وحظيت بمشاركة لافتة من البنات هذا العام.

كما نظم المركز بطولة رمضانية لكرة القدم، بمشاركة 11 فريقاً، وبلغ فيها فريق نادي تراث الإمارات المباراة النهائية، وحل في المركز الثاني.

وضمن البرنامج الرمضاني لمركز العين، أوضح الشامسي أنه جرى تنظيم زيارات لحوالي ثمانية مجالس خلال الشهر المبارك في إطار إبراز الأدوار المجتمعية لنادي تراث الإمارات وأهدافه وبرامجه التراثية المختلفة. كما قدم الشامسي شكره وتقديره لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات لدعمه الكبير لكل برامج النادي.. منوهاً بالمتابعة والاهتمام الذي تجده أنشطة المراكز من إدارة النادي.