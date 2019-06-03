العرياني يتصدّر بطولة العين للرماية

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

حافظ الرامي سعيد حمد سعيد العرياني على صدارة منافسات البندقية السكتون المفتوحة لفئة الكبار في بطولة العين الرمضانية للرماية، وتربع الرامي محمد علي سعيد الحمر الكثيري على صدارة فئة الشباب في البطولة التي استضافتها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف على مدى أربعة أسابيع واختتمت يوم الجمعة الماضي وسط صراع مثير خاصة في يومها الختامي، الذي شهد تغييراً كبيراً في ترتيب المركز المتقدمة في بعض الفئات.

كما اشتملت البطولة على منافسات في البندقية السكتون لفئات الرجال والسيدات والشباب، بالإضافة إلى بطولة المسدس 9 ملم المفتوحة من مسافة 25 متراً وبطولة نادى التراث لرماية البندقية الهوائية لفئة الشباب أقل من 14 عاماً. وقامت اللجنة المنظمة برئاسة المهندس طارق محمود الخاجة بتكريم الفائزين بجوائز مالية تبلغ 250 ألف درهم، كما رصد نادي العين للفروسية والرماية والغولف 190 ألف درهم تم توزيعها أيضاً.

وتصدر الرامي سعيد العريانى منافسات البندقية السكتون لفئة الكبار بعد أن جمع 211.5 نقطة وحصل على مبلغ 50 ألف درهم تلاه سعيد أحمد محمد المشيخي في مركز الوصيف برصيد 210.4 نقاط ونال 40 ألف درهم واحتل خليفة عبدالله السعيد بن نومه المركز الثالث وحصل على 25 ألف درهم برصيد 209.8 نقاط. وعلى صعيد منافسات البندقية السكتون لفئة الشباب، فقد استطاع الرامي محمد علي سعيد الحمر الكثيري أن يفوز بالمركز الأول ويحصل على 30 ألف درهم وجاء محمد سلطان بن ضاحي الكتبي في المركز الثاني ونال 15 ألف درهم.