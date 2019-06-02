الملا يتألق في مونديال الدراجات المائية

المصدر: Ⅶ أولبيا - البيان الرياضي

سجل الإماراتي راشد الملا، نجم فريق أبوظبي، بداية قوية في أولى فقرات الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية، والمقامة حالياً في مدينة أولبيا الإيطالية، بتحقيق المركز الأول في سباق الزمن الأفضل في فئة الحركات الاستعراضية، وانتزاع الصدارة في المنافسة القوية التي انطلقت في هذه الفئة، أول من أمس، وحقق الملا البداية المبشرة، كي تكون حافزاً قوياً له من أجل الاستمرار في منافسات السباقات الرئيسة للجولة، وضمن الملا بهذه النتيجة، أن يكون صاحب الحركات الاستعراضية الختامية في المرحلة الأولى والثانية للجولة الثانية من البطولة العالمية، والتي تقام، وللسنة الثانية على التوالي، في مدينة أولبيا، التي تقع ضمن جزيرة ساردينيا الإيطالية، فيما تمكن أيضاً النمساوي كيفين بريترير عضو فريق الفيكتوري، من إحراز المركز الثاني في فئة واقف جي بي 1 أيضاً.

نتائج متفاوتة

وجاءت نتائج أبطال الإمارات والمشاركين في المنافسة متفاوتة في بقية الفئات، حيث تعرض راشد الطاير نجم فريق أبوظبي لعطل في منافسات الزمن الأفضل، لكي يكون عاشر المنطلقين في المرحلة الأولى، في حين سجل سلمان العوضي الشاب المركز الخامس في فئة جي بي 2، لكي تكون بدايته قوية أيضاً في المنافسة، بينما حقق أبطال فريق الشارقة للدراجات المائية، والذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، نتائج متميزة في أول مشاركة وحضور للفريق، الذي يضم كوادر وطنية متميزة، أبرزها عبد الله الحمادي ومانع المرزوقي وسلطان الحمادي وأبو بكر المري.

وتنطلق منافسات الجولة اليوم مع المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من المسابقة، وتبدأ الأحداث مع اجتماع المتسابقين التنويري والإلزامي في تمام الثامنة والنصف صباحاً، ولكل المشاركين والمسجلين في هذه الجولة وكل فئات البطولة، ولاحقاً مرحلة الإحماء والتجهيز للتجارب الحرة التي تنطلق في تمام التاسعة صباحاً، وتستمر حتى الواحدة ظهراً، في مساحة طويلة يتم تخصيصها من أجل كل المشاركين في كافة الفئات للتمارين المختلفة، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى فترة المنافسة لكل الفئات، وتبدأ من الثالثة بعد الظهر، وتستمر حتى التاسعة مساء، حيث نشهد بعد ذلك تتويج الأبطال وأوائل الجولة، ويتصدر الترتيب العام قبل انطلاق جولة اليوم في فئة الحركات الاستعراضية، بطلنا راشد الملا برصيد 50 نقطة، في حين يتصدر راشد الطاير فئة جالس محترفين أقوى فئات البطولة برصيد 47 نقطة، وينتظر أبطالنا إنهاء هذه الجولة بمراكز متقدمة.