«كاراتيه الإمارات» يختتم موسمه بـ «درة» البطولات

المصدر: Ⅶ دبي - علي شدهان

أسدل الستار على موسم «كاراتيه الإمارات» 2018/‏‏2019، بإقامة «درة» بطولات اتحاد اللعبة، مسابقة كأس رئيس الدولة في صالة نادي النصر بدبي، باحتفالية بهيجة، حضرها طلال الشنقيطي الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، واللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ومروان سنكل نائب رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وحميد شامس الأمين العام المساعد للاتحاد، ومحمد حربوك عضو مجلس الإدارة، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، وسليمان الهاجري رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للألعاب الفردية.

وجرى خلال الاحتفالية، تتويج الفرق واللاعبين الفائزين بالبطولات والألقاب، ورؤساء وأعضاء اللجان العاملة في الاتحاد.

الترتيب العام

وفي ختام بطولات موسم «كاراتيه الإمارات» 2018/‏‏2019، فاز فريق شباب الأهلي بالترتيب العام لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات، منتزعاً درع التفوق العام للفئات الأربع، فيما فازت الأجهزة الفنية لفرق أندية شباب الأهلي، والذيد، والشارقة للألعاب الفردية، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بجائزة التميز.

وتوج رجال فريق الشارقة للألعاب الفردية أبطالاً لكأس رئيس الدولة في مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه»، وفي مسابقة سيدات «الكوميتيه»، فاز فريق الشارقة لرياضة المرأة بالمركز الأول، وحل عجمان ثانياً، فيما أحرز فريق الشارقة للألعاب الفردية، المركز الأول لمسابقة رجال «الكاتا»، وجاء الذيد ثانياً، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ثالثاً، واتحاد كلباء ثالث مكرر، وفي مسابقة رجال «الكوميتيه»، فاز فريق الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول، وحل فريق شباب الأهلي ثانياً، وجاء فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي ثالثاً.

ختامها مسك

ووجّه اللواء «م» الرزوقي، شكره إلى نادي النصر، على استضافته احتفالية ختام موسم «كاراتيه الإمارات»، مثنياً على جهود الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة في بطولات الموسم، منوهاً بأن ختام الموسم جاء مسكاً بإقامة أغلى البطولات، مسابقة كأس رئيس الدولة، مبدياً ارتياحه لارتفاع المستوى الفني لمعظم مباريات البطولة.