كونتي سابعاً في المرحلة 17 من طواف إيطاليا

قدم الدراج فاليريو كونتي من فريق الإمارات للدراجات أداءً قوياً خلال المرحلة السابعة عشرة من جولة طواف إيطاليا، تمكن بفضله من الفوز بالمركز السابع متأخراً بفارق 2:08 دقيقة عن منافسه الفائز نانز بيتر (إيه جي تو آر لا مونديال)، بينما تراجع يان بولانك إلى المركز الحادي عشر في ترتيب التصنيف العام، متأخراً بفارق 9:20 دقائق عن الدراج المتصدر ريتشارد كاراباز (موفيستار).

وتعليقاً على أدائه في المرحلة، قال كونتي: «كنت أسعى إلى تحقيق نتيجة طيبة لصالح الفريق، إلا أنني كنت أعاني خلال الأيام الماضية من بعض التعب والمشكلات الجسدية التي أثرت على سرعتي خلال السباق، ولذلك لم أتمكن من الفوز رغم الجهود التي بذلتها. كان الانضمام إلى سباق السرعة صعباً جداً، والأصعب كان اجتياز مسافة التسلق الأخيرة».