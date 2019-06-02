النادي السوداني يكرّم أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان الرياضي

احتفى النادي السوداني أول من أمس بتكريم لاعبي نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، إلى جانب الطفلة لطيفة سليمان البلوشي التي تخطت جميع التوقعات وهي تواجه الإعاقة بالإرادة القوية والتشجيع من والديها وعائشة الزعابي مديرة روضة الغدير، وذلك للمشاركة في الفعاليات المختلفة على مستوى إمارة رأس الخيمة في ختام الفعاليات الرياضية في رمضان.

وتضمنت الأمسية الرمضانية إقامة ندوة مصغرة للنساء العاملات لشرح تجربتهن المهنية في المجالات المختلفة وكيفية احتواء أصحاب الهمم وتحويل طاقاتهم إلى جوانب إيجابية وإبداعية بما يسمح لهم بالوصول إلى الأهداف المطلوبة، وذلك بحضور يوسف البطران، عضو اتحاد الإمارات للجوجيستو، سالم المفتول، رئيس نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم وعائشة الزعابي، عضو مجلس إدارة الجزيرة الحمراء، وانتصار الزعابي، عضو مجلس إدارة نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج.

وشهد الحفل تكريم نجوم نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم تقديراً لإنجازهم في الأولمبياد الخاص العالمي الذي أقيم أخيراً تحت ضيافة الدولة وحصولهم على الميداليات الملونة وهم حميد الشامسي، خالد الشحي، مروان موسى، محمد الشرقي، سعيد الشحي وفاطمة البلوشي، كما تم تكريم المدرب المصري قدري شاهين والطفلة لطيفة البلوشي.