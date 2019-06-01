«فيكتوري 3» يخوض تحدّي «ميسوري» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينشد سفراء رياضة الإمارات أمراء البحار في فريق الفيكتوري تيم اليوم، تسجيل ملحمة جديدة في المشاركات العالمية عندما يخوضون غمار سباق الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة التي تقام اليوم في بحيرة أوزاركس بولاية ميسوري الأمريكية بإشراف وتنظيم مؤسسة (بي 1) الجهة المروجة لسوبر ستوك العالمية وتحت مظلة الاتحاد الأمريكي للزوارق السريعة -ا ب ب ا-.

وتعد البطولة العالمية للزوارق السريعة في الولايات المتحدة واحدة من أعرق البطولات في رياضة الزوارق السريعة، خاصة بعد إطلاقها بحلة جديدة تجمع حاليا 59 زورقا تتنافس على ألقاب 7 فئات مختلفة من بينها الفئة الأولى التي يشارك في منافساتها سفراء الإمارات في فريق الفيكتوري تيم إضافة إلى فئات سوبر كات وبي 1 ويوبر ستوك وفي اكستريم وسوبر في اكستريم وبرو ستوك في وبي 1 سوبر ستوك والفئات 2 و3 و4 و5 و6.

وينافس أمراء البحار في التحدي الجديد اليوم عبر زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي الطائر سالم العديدي وعيسى آل علي على لقب الفئة الأولى، وذلك بعد الظهور القوي في الجولة الافتتاحية منتصف شهر مايو الماضي والحصول على المركز الثاني بعد منافسة شرسة مع باقي المشاركين من الفرق العالمية.

ويتقدم اسم ممثل الإمارات فريق الفيكتوري تيم على الزوارق (مس غيكو 133) وفريق (222 أوف شور) وفريق (زابو ريسينيغ 91) وفريق (لوكاس أويل 77) وهي من الأسماء المعروفة في عالم سباقات الزوارق السريعة، وسبق لبعضها الظهور في مياه الإمارات من خلال جولات بطولة العالم -يو أي ام- التي رسم فيها أمراء البحار أروع الملاحم وخلدوا سيرة رائعة أكدت علو كعبهم.

وكان وفد مؤسسة الفيكتوري تيم قد وصل منذ يومين إلى ولاية ميسوري الأمريكية بعد رحلة استغرقت قرابة 30 ساعة والتحق بمعسكر الفرق في بحيرة أوزاركس.

حيث ضم الوفد كلاً من البطل العالمي السابق محمد سيف المري المشرف العام على المتسابقين، وقائدي زورق فيكتوري 3 الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، إضافة إلى الطاقم الفني والذي اشرف على تجهيز الزورق لخوض السباق الرئيس اليوم السبت، مع باقي الفئات، حيث ستتركز الأنظار على الفئة الأقوى والتي تجمع عمالقة السرعة في (الفئة الأولى).

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وأوجدت مؤسسة (بي 1) الجهة المروجة لسوبر ستوك العالمية وتحت مظلة الاتحاد الأمريكي للزوارق السريعة -ا ب ب ا- الجهات الراعية لهذه البطولة حلولاًً أرضت كل الفرق المشاركة في الفئة الأولى تمثلت في إطلاق محركات ميركوري بقوة 1100 حصان من أجل تساوي الحظوظ بين الفرق على خلاف كما كانت عليه في العام الماضي (مفتوحة التعديل والسرعة).

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ويتسلح الثنائي العديدي وآل علي قائدا زورق فيكتوري 3 بالعزيمة والإصرار في السباق الرئيس المقرر اليوم السبت، لمواصلة المشوار العالمي الصعب وسط أصحاب الخبرة والتمرس من نجوم رياضة الزوارق السريعة العالمية الذين يعرفهم محبو الرياضات البحرية في الإمارات ومن بينهم البريطاني المخضرم ستيف كرتيس قائد زورق مس غيكو 113 والتركي أيغور قائد زورق زابو ريسينيغ 91 والثنائي الإيطالي جيوفاني كاربيتلا والأسترالي دارين قائدا زورق (222 أوف شور) إضافة إلى مشاركة زورق لوكاس أويل 77 الشهير.

متابعة

حرص حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة فيكتوري تيم على الاطمئنان على وصول وفد المؤسسة إلى ولاية ميسوري وموقع السباق في بحيرة أوزاركس، معرباً خلال تواصله مع الوفد عن أمنياته بالتوفيق للفريق والثنائي سالم العديد وعيسى آل علي في الفوز والتتويج في ثاني جولات بطولة العالم في أمريكا.