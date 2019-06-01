4 ملايين درهم جوائز سباق غناضة للمحامل الشراعية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت فتح باب التسجيل يوم 9 يونيو الجاري للمشاركة في سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وقرر النادي إقامة السباق في 15 من يونيو الجاري، وذلك بعدما تم تأجيله أكثر من مرة في السابق، لمسافة 30 ميلاً بحرياً.

وخصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 4 ملايين دهم جوائز مالية للمشاركين في السباق، وكذلك تم تخصيص ثلاث سيارات جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

من جهته شدد أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على أن النادي يسعى دائما لدعم السباقات التراثية، لا سيما وأنه منذ اليوم الأول لخروجه إلى النور وضع عدة أهداف أمامه في مقدمتها توسيع قاعدة الممارسين لمختلف السباقات البحرية التراثية، وكذلك تحفيز البحارة الصغار والكبار .

وكذلك الملاك على السعي الدائم نحو التواجد في مختلف السباقات سواء 22 أو 43 أو 60 قدماً في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة وتخصيص جوائز مالية قيمة تحفز الجميع للتواجد والمنافسة على الألقاب على مدار الموسم.

وطالب الرميثي البحارة المشاركين بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وقال: لقد تحققت نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية، ويكفي أن السباقات البحرية شهدت إقبالاً كبيراً من البحارة على التواجد وصل إلى ثلاثة آلاف بحار في سباق دلما التاريخي وهو يعد رقما تاريخيا بكل المقاييس.