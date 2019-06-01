منتخب الدراجات يتأهب للبطولات العربية والقارية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

التقى عبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الدراجات مع منتخب الكبار، استعدادا للمرحلة المقبلة في مسيرة منتخب الدراجات التي تبدأ عقب إجازة عيد الفطر، والتي تتضمن المشاركة في العديد من الطوافات والبطولات العربية والقارية.

وذلك بحضور المدرب بدر ميرزا والجهاز الفني والإداري ونجوم الفريق بقيادة يوسف محمد ميرزا، وذلك عقب حفل الإفطار الذي أقامه الشامسي لمنتخب الكبار وتم خلال اللقاء التطرق إلى متطلبات هذه المرحلة ومناقشة برنامج تحضيرات المنتخب للاستحقاقات المقبلة والتي تبدأ بالمشاركة في طواف إندونيسيا الدولي في سبتمبر المقبل .