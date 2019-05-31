فيليبس رئيساً لقسم الشرق الأوسط في الجولة الأوروبية للغولف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت الجولة الأوروبية عن تعيين توم فيليبس، الرئيس التنفيذي السابق لسلسلة فالدو، الرئيس التنفيذي لرابطة هونغ كونغ للغولف، رئيساً جديداً للجولة الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون فيليبس مسؤولاً عن تطوير برنامج بطولات الجولات الأوروبية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك ختام موسم «السباق إلى دبي»، بطولة جولة موانئ دبي العالمية.

وسينضم فيليبس إلى الجولة الأوروبية في الأول من يوليو المقبل، وسيقود مكتب الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط، ومقره في عقارات جميرا للغولف، وهو موقع البطولة الختامية، ويتمتع فيليبس بخبرة 25 عاماً في صناعات الغولف والترفيه، بما في ذلك 14 عاماً في آسيا.

وقال فيليبس: بعد أن عملت عن كثب مع الجولة الأوروبية منذ عام 1999، أنا متحمس للانضمام إلى الفريق، ومواصلة التقدم الذي أحرزته الجولة في الشرق الأوسط لأكثر من ثلاثة عقود، وتابع: تضم مجموعة الجولة الأوروبية سبعة أحداث في الشرق الأوسط في 2019، بالإضافة إلى أكبر جائزة في الغولف للفائز في موانئ دبي العالمية لهذا العام، وبعض الشركاء الأكثر التزاماً في الجولة، والتي تعكس جميعها مدى أهمية الشرق الأوسط للعبة الغولف في العالم، ولمستقبل رياضتنا.