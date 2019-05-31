ناصر المرزوقي: موسـم التنس ناجح 100 %

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد ناصر المرزوقي أمين عام اتحاد الإمارات للتنس نجاح موسم التنس بنسبة 100%، مشيراً إلى أنه تم تنظيم 175 بطولة بين دولية ومحلية بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية والجنسيات المقيمة في الدولة واللاعبين المواطنين، وصرح المرزوقي أن الاتحاد وضع خطة طويلة المدى لتطوير اللعبة ترتكز على محورين.

حيث يعتمد المحور الأول على توسيع قاعدة الممارسين ونشر اللعبة بين المواطنين والثاني على تطوير المنتخبات الوطنية وانتقاء المواهب، موضحاً أن المحور الأول يشمل فتح مراكز تدريب ومبادرة تنس الصغار التي أطلقها الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد الدولي وتنس المدارس وتعزيز التعاون مع الأكاديميات الخاصّة.

تضافر الجهود

وأضاف المرزوقي قائلاً: بفضل تضافر الجهود ودعم سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس نجحنا في تحقيق موسم ناجح شهد تنظيم 175 بطولة، منها 10 بطولات دولية ودوري الفرق الذي تضمن 4 مسابقات في 4 فئات عمرية هي الرجال وتحت 16 و12 عاما ناشئين وناشئات والبراعم تحت 8 و10 سنوات، إضافة إلى 7 بطولات للتصنيف الفردي التي شهدت تنظيم بين 34 و17 بطولة في كل سلسلة.

وأوضح المرزوقي أن الموسم الحالي شهد ارتفاعاً في عدد الأنشطة مقارنة بالمواسم الماضية وخاصة من ناحية البطولات الدولية.

وقال: تعد البطولة الآسيوية تحت 14 عاما من أهم البطولات التي استضفناها في الموسم الحالي من الناحية الفنية، حيث تتميز على غيرها من البطولات باستمرار اللاعب في المشاركة حتى بعد الخسارة وهو ما يمكنه من خوض بين 4 و5 مباريات عكس البطولات الأخرى التي تفرض خروج المغلوب من المباراة الأولى.

طريقة المشاركة

وأضاف: قام الاتحاد الدولي والاتحادات القارية بتغيير طريقة المشاركة في بطولات اللاعبين الصغار وذلك بتمكينهم من خوض سلسلة من المباريات في بطولة واحدة بهدف إتاحة الفرصة لهم لتطوير إمكانياتهم والاحتكاك بأكثر من لاعب طول فترة البطولة، وأكد المرزوقي أن الاتحاد سيعمل على زيادة عدد البطولات في الموسم المقبل، و من خلال برنامج تنس الصغار يسعى لتجاوز هذه المشكلة واكتشاف عدد من المواهب الصغيرة.

تطوير اللعبة

وقال المرزوقي: تطوير اللعبة يجب أن يبدأ من القاعدة، وتوجيه الأكاديميات لانتقاء أفضل المواهب وجذب اللاعبين المواطنين حتى يكون لها دور مهم في توسيع القاعدة، وأضاف أن الاتحاد بصدد الاستعداد لمشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس ديفيز، سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار 4 لاعبين هم عمر بهروزيان الذي سيكون لاعباً ومدرباً إضافة إلى حمد وفهد الجناحي ومحمد وعبد الله أهلي.

معسكر

أشار ناصر المرزوقي أمين عام الاتحاد، إلى أن مجلس الإدارة، يدرس إقامة معسكر خارجي للمنتخب استعداداً لمشاركته في كأس ديفيز وفي حال تعذر ذلك سيتم برمجة معسكر داخلي.