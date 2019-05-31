تفاصيل بطولة سوق دبي الحرة للغولف 12 يونيو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة إيرلندا المفتوحة «سوق دبي الحرة» للغولف يوم 12 يونيو المقبل، في فندق جميرا كريكسايد بدبي مؤتمراً صحفياً للإعلان عن كافة تفاصيل البطولة والمقامة بضيافة مؤسسة روري على ملاعب نادي لاهينش في إيرلندا الشمالية خلال الفترة من الرابع ولغاية السابع من شهر يوليو 2019.

وسيحظى المؤتمر بحضور رسمي وقيادي كبيرين من المسؤولين يتقدمهم كولم مكلولين الرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي الحرة ونائبه صلاح تهلك، وسيناد السباعي، نائب رئيس التسويق في سوق دبي الحرة ونيك تاريت من الجولة الأوروبية في دبي، إلى جانب عدد من المهتمين باللعبة والحدث.

وستكون نسخة 2019 هي السنة الخامسة التي ترعى فيها «سوق دبي الحرة» البطولة التاريخية وستكون الأولى في تناوب على مضيفي البطولة حيث سيكون بول ماجنلي، الفائز بكأس رايدر كقائد للفريق الأوروبي عام 2014، المضيف الرسمي للبطولة هذا العام.