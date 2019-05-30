«أبوظبي» و«فيكتوري» جاهزان لمونديال الدراجات المائية

المصدر: سردينيا - البيان الرياضي

أعلن فريقا أبوظبي والفيكتوري تيم للدراجات المائية، جاهزيتهما لخوض الجولة الثانية من بطولة العالم، التي تنطلق منافساتها اعتباراً من يوم غدٍ، وتستمر حتى الأحد المقبل، في مدينة أولبيا بجزيرة سردينيا الإيطالية، بمشاركة كبيرة وقوية للمحترفين والأبطال في مختلف فئات البطولة، والحضور الممتع للأسماء اللامعة، ويدخل غمار التحدي والمنافسة الشرسة، فريق أبوظبي حامل اللقب، الذي يتطلع لمواصلة الاحتفاظ بالعرش العالمي، بعد أن تفوق في الجولة الأولى، التي جرت في مدينة يورتيماو البرتغالية، عن طريق راشد الملا، الذي تصدر الترتيب العام في فئة الحركات الاستعراضية، وصدارة راشد الطاير أيضاً لفئة جالس محترفين.

تحديات قوية

وبكل تأكيد، فإن الطموحات التي يمتلكها فريق أبوظبي تصطدم بطموحات قوية أيضاً للأبطال المخضرمين في هذه الرياضة، حيث يواجه الملا في فئة الحركات الاستعراضية، تحدياً قوياً مع بطل العالم السابق الصربي ناك فلورجانيك، وأيضاً الإيطالي المخضرم روبرتو مارياني، والذي يسعى إلى أن يحقق اللقب على أرضه ووسط جماهيره، فيما تأتي مهمة الطاير صعبة أيضاً، وهو يواجه في نفس الفئة بطل العالم الفرنسي جيريمي بيريز، وأيضاً الكويتي يوسف عبد الرزاق صاحب الرصيد الكبير من الألقاب، وبالرغم من التحديات القوية، إلا أن فريق أبوظبي يسعى إلى أن ينهي هذه الجولة ببصمة مميزة، وألقاب جديدة تضاف لرصيد الفريق البطل، والأفضل على مستوى الرياضات البحرية في الآونة الأخيرة.

طموح «فيكتوري»

وهناك حضور إماراتي آخر في المنافسة، من خلال مشاركة مؤسسة «الفيكتوري تيم»، عبر البطل النمساوي كيفين رايتير، الذي يتصدر فئة «جي بي 1»، والذي بدوره، يأمل أن يجد لنفسه ولمؤسسة الفيكتوري تيم مكاناً على منصة التتويج في فئته، ويضم وفد المؤسسة، حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، وغانم خميس المري عضو مجلس الإدارة، وقبيل سفر الوفد، التأم شمل متسابقي مؤسسة الفيكتوري تيم، خلال حفل سحور أقامته مؤسسة الفيكتوري تيم يوم أول من أمس، في سيتي ووك، بحضور حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس الإدارة، ومحمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء غانم خميس المري وسعيد خليفة المري وعلي خليفة القيزي الفلاسي، وجمع حفل الإفطار أسرة المؤسسة في جلسة عائلية، بين مجلس إدارة المؤسسة مع محمد سيف المري مشرف المتسابقين، وحرص حريز المر محمد بن حريز، على الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة والمتسابقين في حفل الإفطار، مؤكداً أن هذه اللقاءات من شأنها تعزز العديد من الجوانب في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وفي عام التسامح، متمنياً لأسرة المؤسسة التوفيق والسداد في مقبل المشاركات والبطولات.

المنافسات تبدأ غداً

وتبدأ المشاركة الإماراتية غداً، مع التجارب الحرة والتدريبات الأولية لجميع المشاركين، بعدها تنطلق منافسات الزمن الأفضل، لكل الفئات المشاركة، وتعد بطولة اليوم، هي البطولة الأشهر للدراجات المائية على مستوى العالم، وتحظى بإقبال ومشاركة غير عادية، حيث وصل المشاركون في الجولة الماضية إلى أكثر من ستين متسابقاً في كافة الفئات، ومن المتوقع أن يرتفع العدد في هذه الجولة، التي تقام في قلب أوروبا، وفي الجزيرة الساحرة سردينيا بالتحديد.

تجميع النقاط

وتبدأ الإثارة مع انطلاق المرحلة الأولى للبطولة، يوم بعد غدٍ، ثم الختام مع المرحلة الثانية والنهائية يوم الأحد المقبل، والجدير بالذكر، أن لكل مرحلة نقاطها الخاصة، وأهميتها أيضاً، وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أن المشاركة القوية لثلاثة أبطال في المنافسة، وكوادر وطنية، تأتي كي تؤكد التميز والتفوق الكبير والريادة لفريق أبوظبي.

مونديال أمريكا

غادر وفد مؤسسة الفيكتوري تيم متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة، التي يشرف عليها الاتحاد الأمريكي (أ ب ب أ)، حيث ينافس أمراء البحار وبقوة على لقب الفئة الأولى، بزورق فيكتوري 3، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، والذي أعلن المنافسة منذ الجولة الأولى بحلوله في المركز الثاني للترتيب العام في الجولة الأولى، واستطاع سفراء مؤسسة الفيكتوري تيم في المحافل العالمية المختلفة، تحقيق نتائج باهرة، حيث احتل زورق فيكتوري 3، بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي، المركز الثاني في أولى جولات بطولة العالم في أمريكا، من خلال سباق كوكو بيتش.