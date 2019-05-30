«دبي الرياضي» يطلق نسخة 2019 من برنامج «انطلق»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل مجلس دبي الرياضي، تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، ضمن برنامج «انطلق»، وذلك في إطار جهود المجلس، لتمكين أفراد المجتمع، والمساهمة في تهيئة شباب الوطن للعمل في المؤسسات الرياضية، وإسهامهم في تطوير القطاع الرياضي، وتنفيذ أهداف المجلس في المجالين الرياضي والمجتمعي، وأعلن مجلس دبي الرياضي، عن نسخة عام 2019 من برنامج «انطلق»، التي تتضمن تدريب وتأهيل طلبة المدارس والجامعات من أبناء الدولة، وإكسابهم الخبرة والمهارات، وإطلاعهم على آفاق العمل في المجلس والقطاع الرياضي، ليكونوا مؤهلين لبيئة العمل.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يولي مجلس دبي الرياضي منذ تأسيسه، أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر الوطنية على جميع المستويات للعمل، فنحن ندرك أن جهودنا لإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي، والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي على مستوى الدولة أيضاً، على مستوى العمل الإداري والفني وتطوير المنشآت في الأندية.

وكذلك على مستوى تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية والفعاليات الرياضية المجتمعية، وإطلاق المبادرات لنشر ثقافة ممارسة الرياضة، لن يتحقق ما لم يكن لدينا كوادر وطنية تؤمن بأهمية العمل في المجال الرياضي»، بدوره، قال صالح عبد الله المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس: «قمنا من خلال هذا البرنامج خلال السنوات الماضية، في تقديم التدريب للشباب الذين يمتلكون الرغبة في العمل بالمجال الرياضي، وفي مختلف التخصصات، ونحن نعمل دائماً على إضافة المزيد للبرنامج، والحرص على مواكبته لجميع التطورات والمتغيرات في المجتمع».