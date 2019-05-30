60 لاعباً في ختام بطولة ناشئي الغولف بدبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تحت رعاية ومشاركة الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، نظمت شركة تنظيم فعاليات الغولف، الجولة الختامية على ملاعب نادي خور دبي للغولف، جولة الغولف المفتوحة للناشئين، والتي تمثل ختام أنشطة الموسم لهذه الفئة السنية، التي تتراوح أعمار المشاركين فيها ما بين 5 إلى 16 عاماً، وقد شهد الموسم 9 جولات، بمعدل جولة في كل شهر، احتضنتها العديد من ملاعب الغولف في الدولة، ومثلت هذه الجولة مسك ختام الموسم، حيث شهدت مشاركة أكثر من 60 لاعباً ولاعبة من الواعدين صغار السن من أبناء الإمارات، والعديد من الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، وأقيمت المنافسات وفق لوائح ونظم وقوانين الاتحاد الدولي للعبة، وتم تقسيم اللاعبين إلى أربع فئات وفق أعمارهم.

النتائج النهائية

وتصدر اللاعب هاشم شناعة الفئة الأولى بعمر 8 سنوات، برصيد 580 نقطة مشاركة مع الهولندي تايز وولترز بنفس الرصيد من النقاط، وفي الفئة الثانية 10 سنوات فأصغر، فاز بالمركز الأول البريطاني ادام نياز برصيد 560 نقطة ثم السويسري ساندرو وولف، وفي الفئة الثالثة للمرحلة 12 سنة فما دون، تصدرها الأردني موسى شناعة برصيد 580 نقطة، وحل ثانياً الهندي نيكل بهاتيا، وفي الفئة الرابعة لأكبر من 12 سنة تصدرها اللاعب المصري كارلوس اسكندر برصيد 570 نقطة وحلت ثانية الإندونيسية سيتي لطيف، وعقب ختام المنافسات قام الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، وبرفقته علي كلبت مدير عام شركة تنظيم فعاليات الغولف، بتتويج الفائزين باحتفالية كبيرة شهدت حضور اللاعبين واللاعبات وأولياء أمورهم والمهتمين برياضه الغولف.

شكر وتقدير

ومن جانبه وجه عبد الله شناعة المدير التنفيذي لشركة تنظيم فعاليات الغولف، شكره وتقديره البالغين إلى الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان ونجله الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، على رعايتهما الكريمة للبطولة ودعمهما لها، وأثنى على المشاركة الإيجابية للشيخ نهيان في البطولة، معرباً عن سعادته بدعم القيادة الرشيدة للرياضة بصفة عامة والغولف على وجه الخصوص، وأكد أن الدعم والرعاية دافعين كبيرين للنهوض باللعبة، ومحفزين كبيرين للاعبين الصغار مستقبل اللعبة، كما يمنح اللعبة الشهرة والارتقاء بممارسيها ونجومها في جميع المحافل الداخلية والخارجية، مبدياً سعادته بختام الموسم، والذي شهد بروز عناصر واعدة وجديدة، ستثري اللعبة في المستقبل، وختم بتوجيه الشكر لاتحاد الإمارات للغولف لتعاونهم الوثيق مع الشركة.

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شهدت جولات الغولف المفتوحة لهذا الموسم، تنافساً مثيراً، وأظهرت قدرات العديد من المواهب الواعدة، سواء من اللاعبين المواطنين أو المقيمين، على حد سواء، حيث شارك في البطولة وعلى مدى جولاتها قرابة 24 لاعباً إماراتياً بمختلف الفئات.