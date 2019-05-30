بطولة العين للرماية تصل إلى خط النهاية

المصدر: العين - البيان الرياضي

اقتربت بطولة العين الرمضانية للرماية، من الوصول إلى خط النهاية، حيث من المقرر أن تختتم مساء الغد، وكانت البطولة التي تجري منافساتها على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف قد انطلقت في اليوم الأول من الشهر الفضيل، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس النادي، بمشاركة أعداد كبيرة من كل الفئات، والتي تشتمل على منافسات في البندقية السكتون لفئات الرجال والسيدات والشباب، بالإضافة إلى بطولة المسدس 9 ملم المفتوحة، من مسافة 25 متراً، وبطولة نادى التراث لرماية البندقية الهوائية لفئة الشباب أقل من 14 عاماً.

ولم تشهد بطولة البندقية السكتون لفئة الكبار، أي تغيير على مستوى المركزين الأول والثاني، حيث ما زال الرامي سعيد حمد سعيد العريانى يتقدم جميع المشاركين، ويتربع على القمة برصيد بلغ 211.5 نقطة، يليه في مركز الوصيف الرامي نايف سعيد الكثيرى الذي جمع 210.7 نقاط، بينما يأتي ترتيب الرامي أعلى بطى عايض الأحبابى في المرتبة الثالثة، وله 6. 208 نقاط.

البندقية السكتون

وعلى صعيد منافسات البندقية السكتون لفئة الشباب، استطاع الرامي محمد على سعيد الحمر الكثيرى، أن يحتفظ بالمركز الأول برصيد 218.1 نقطة، ويقف خلفه الرامي محمد سلطان بن ضاحي الكتبى، محتلاً المركز الثاني وله 217 نقطة. أما في ما يتعلق بمنافسات المسدس عيار 9 ملم من مسافة 25 متراً، فقد استطاع الرامي على مبارك عمر أن يتقدم خطوة إلى الأمام، ويحتل المركز الأول، بعد أن وصل إلى النقطة 200، بينما تراجع الرامي سلطان المنصورى خطوة إلى الوراء، ليأتي ترتيبه ثانياً، وله 198 نقطة، يليه الرامي أمين مثنى طاهر أحمد في المرتبة الثالثة، والذي يتساوى معه في رصيد النقاط.

السيدات

وفي بطولة البندقية السكتون للسيدات، فقد قفزت الرامية فاخرة عبد الله الدرعى من المركز الثالث إلى الصدارة، برصيد 215.9 نقطة، وتقف خلفها الرامية عزة سعيد محمد خميس في مركز الوصيف، ولها 215.8 نقطة، بينما احتلت الرامية ثريا الدرعي المركز الثالث، ولها 215.6 نقطة.

وفي منافسات بطولة نادي التراث لرماية البندقية الهوائية لفئة الشباب أقل من 14 عاماً، فقد جاءت الصدارة من نصيب الرامي هادف حميد الشامسي، الذي جمع 197.2 نقطة، تلاه الرامي عبد الله علي بطي الأحبابي في المركز الثاني بنفس رصيد صاحب الصدارة، تلاهما الرامي عمر سعيد، الذي يأتي ترتيبه ثالثاً، برصيد قدره 191.6 نقطة.