«ضاحية الرحمانية» يختتم بنجاح رمضانية الطائرة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أسدل مجلس ضاحية الرحمانية وهو أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة الستار على بطولته التي حققت نجاحاً كبيراً وإشادة واسعة وحملت اسم بطولة الرحمانية الرمضانية لكرة الطائرة.

وجرى مراسم الاختتام بتتويج الفرق الفائزة وسط إشادة كبيرة بنجاح البطولة وتميزها لاسيما تفردها في رياضة كرة الطائرة.

حضر مراسم التتويج أحمد عبدالله المطروشي رئيس مجلس ضاحية الرحمانية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والفرق المشاركة وعددها ستة بجانب لفيف من المدعوين. وقام المطروشي بمقر ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة بتتويج فريق الكوماندوز بقيادة الكابتن إسماعيل محمد بكأس البطولة بعد فوزهم بثلاثة أشواط مقابل شوطين على فريق عام التسامح.