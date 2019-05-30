120 لاعباً في بطولة التسامح الشطرنجية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بطولة التسامح الدولية للشطرنج الخاطف 2019، والتي سميت باسم العام وجاءت البطولة ضمن فعاليات شهر رمضان الكريم احتفالاً بالشهر الكريم وتشجيع اللاعبين واللاعبات على الالتزام بالأخلاق الرياضية في اللعب، حيث افتتح البطولة علياء علي غريب عضو مجلس إدارة النادي وكذلك رئيس اللجنة الفنية كما شاركها في الافتتاح عمر نعمان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتعد بطولة التسامح الدولية للشطرنج الخاطف واحدة من أهم البطولات التي نظمها النادي في هذا العام حيث أشاد أعضاء المجلس بالتنظيم وأداء اللاعبات ونسب المشاركة.

وجاء في المركز الأول في البطولة اللاعب الأرميني والأستاذ الدولي الكبير جابرييل سرجيسيان.