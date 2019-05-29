النصر بطلاً لسيدات يد دورة التسامح

المصدر: العين- البيان الرياضي

توج معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، فريق النصر بطلاً لمنافسات كرة اليد للسيدات بدورة التسامح الرياضية بعد فوزه على فريق نادي هاند بول دبي 37-33 في ختام البطولة، وهي المرة الرابعة التي يتوج فيها بلقب هذا الموسم بعد فوزه بكأس رئيس الدولة، والدوري العام، وبطولة زايد الرمضانية، في أبوظبي، وجاء فريق هاند بول دبي وصيف البطولة، بينما ظفر فريق فتيات أبوظبي بالمركز الثالث إثر فوزه على فريق السويق العماني 24-20.

وحضر مراسم التتويج رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد محمد عبدالكريم جلفار وأحمد آل سودين رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة التسامح الرياضية، ونسرين بن درويش رئيسة لجنة كرة اليد للسيدات وبقية أعضاء اللجنة العليا ولفيف من أجهزة الإعلام والجمهور الكبير الذي قدم مساندة رائعة لفرقه مسهماً في نجاح البطولة.

وأكد محمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد أن البطولات الرمضانية تسهم في تعزيز الثقة للاعبين واللاعبات الكبار وفي إعداد الشباب والهواة والناشئين واكتشاف مواهب كرة اليد الجديدة. وأردف: كما أنها فرصة لاكتشاف مواهب كرة اليد الجديدة ورافد مستمر لمنتخبات اليد بفئاتها العمرية المختلفة».

نصف النهائي

وينطلق اليوم الدور نصف النهائي لخماسيات كرة القدم في الصالة البنفسجية بنادي العين، حيث يلتقي فندق سيتي سيزن متصدر المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية الذي تحدد في مباراة، أمس، في المباراة الأولى في تمام الساعة العاشرة مساء، فيما يلعب فريق الجالية المغربية أول المجموعة الثانية وأقوى المرشحين لنيل اللقب أمام ثاني المجموعة الأولى في المباراة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.